Inter besiegt Bologna auswärts mit 3:1

Im Rahmen des 7. Spieltags der italienischen Serie A war der amtierende Meister, das Mailänder Inter zu Gast bei der kampfstarken Mannschaft von Bologna . In einer hart umkämpften Partie gerieten die „Nerazzurri“ zunächst in Rückstand, zeigten jedoch Charakter und sicherten sich einen überzeugenden 3:1-Sieg.

Dank dieses Erfolgs baute der Mailänder Club sein Punktekonto auf 19 Zähler aus und festigte seine Tabellenführung.

Früher Treffer und die Antwort der Mailänder

Das Spiel begann mit aggressivem Pressing der Gastgeber:

Pobegas frühes Tor: Bereits in der 10. Minute brachte Tommaso Pobega Bologna mit einem präzisen Schuss in Führung – 1:0;

Der Ausgleich kurz vor der Pause: Die Gäste übernahmen die Initiative und glichen kurz vor dem Pausenpfiff in der 44. Minute durch die individuelle Klasse von Marcus Thuram aus (1:1);

Die entscheidenden Treffer von Augusto und Bonny: Nachdem Inter in der zweiten Halbzeit den Druck erhöht hatte, gingen sie in der 69. Minute durch ein Tor von Carlos Augusto in Führung. In der 84. Minute sorgte Bonny, der in der 58. Minute eingewechselt wurde, für die endgültige Entscheidung – 1:3.

Spielbericht

Serie A. 7. Spieltag

Bologna — Inter 1:3

Tore: Pobega (10) — Thuram (44), Carlos Augusto (69), Bonny (84).

Bologna: Skorupski, Theate, Darmian, Casale, Pobega (Moro, 76), Zortea, Ferguson, Miranda, Piccoli (Eneme, 30), Bernardeschi, Cambiaghi (Dovbyk, 76).

Inter: Josep Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Dimarco, Barella, Zieliński (Çalhanoğlu, 79), Sučić, Esposito (Bonny, 58), Thuram (Mkhitaryan, 79).

Tabellensituation: Inter marschiert weiter

Nach dem 7. Spieltag hat sich der Titelkampf an der Spitze der italienischen Meisterschaft weiter zugespitzt: