Was sagte Kompany über Bayerns neue Pläne und Gegner?

Bayern-München-Trainer Vincent Kompany sprach über die Stimmung und Mentalität seiner Mannschaft vor der neuen Saison.

Der belgische Coach äußerte sich zum Siegeshunger und den neuen Zielen der Münchner und betonte, dass die Ergebnisse der vergangenen Saison vergessen werden müssen.

„Wir haben den Siegeshunger und den Wunsch, uns zu beweisen“

Vincent Kompany lobte die positive Energie in der Mannschaft und deren Einstellung zur neuen Saison:

„Wir sind eine Mannschaft, die ohne Angst spielt, und das gefällt mir sehr. Eine solche Energie findet man nicht immer, aber bei uns bleibt sie konstant erhalten. Jetzt beginnt eine neue Saison. Wir müssen ein Stück weit vergessen, was in der vergangenen Saison passiert ist, und alles von Grund auf neu beginnen. Ich spreche nicht von unseren Prinzipien, aber wir müssen den Siegeshunger und das klare Verständnis haben, dass wir uns erneut beweisen müssen. Und dieses Gefühl haben wir“, sagte Kompany.

Der Supercup und die Intensität in allen Wettbewerben

Der Bayern-Coach richtete besondere Aufmerksamkeit auf die anspruchsvollen Wettbewerbe, die vor der Mannschaft liegen, und auf die Vorbereitung der Gegner:

Volle Konzentration: „Das Wichtigste ist jetzt, auf dem Platz alles richtig zu machen. Dann können wir unser Niveau zunächst im deutschen Supercup, anschließend in der Bundesliga, in den europäischen Wettbewerben und im DFB-Pokal zeigen. Jede neue Saison kann zur besten deiner Karriere werden — genau diese Einstellung brauchen wir.“

Der Siegeshunger der Gegner: „Unsere Gegner in Europa und Deutschland sind extrem hungrig auf Siege. Viele von ihnen haben in der vergangenen Saison keinen Titel gewonnen. Deshalb müssen wir uns vollständig an ihrem Siegeshunger orientieren. Was in der vergangenen Saison passiert ist, spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr.“

Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.