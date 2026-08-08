Chicharito über Harry Kane: „Er ist wie eine Mischung aus Rooney und Gascoigne“

Der mexikanische Starstürmer Javier Hernández (Chicharito) lobte die Fähigkeiten von Harry Kane, Torjäger des FC Bayern und der englischen Nationalmannschaft. Der ehemalige Fußballer hob besonders die Vielseitigkeit des englischen Angreifers und dessen Spielübersicht hervor.

Das sagte Chicharito in einem Interview mit dem legendären Verteidiger Rio Ferdinand.

„Er ist wie Benzema, vergibt aber keine Chancen“

Chicharito zufolge ist Kane nicht einfach nur ein Stürmer, der im Strafraum auf den Ball wartet, sondern ein kompletter, vielseitiger Angreifer, der das Mannschaftsspiel mitgestaltet:

„Er hat alles, was ein kompletter Stürmer braucht – ein hervorragendes Kopfballspiel, einen starken linken Fuß, Freistoßqualitäten, Torvorlagen und die Fähigkeit, den Ball zu behaupten. Er wirkt wie eine Mischung aus Paul Gascoigne und Wayne Rooney in einer Person. Seinem Spielstil nach ähnelt er Karim Benzema. Obwohl Kane für die Gegner ebenfalls äußerst unerbittlich ist, gehört er nicht wie Erling Haaland zu den Stürmern, die ausschließlich auf Tore aus sind. Gebt ihm auf dem Platz nur zwei Chancen, und er nutzt fast beide erfolgreich.“, sagte Chicharito.

Torreiche Saison und phänomenales Ergebnis bei der WM 2026

Harry Kane erzielte in der Saison 2025/26 beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft unglaubliche Werte:

Saison beim FC Bayern: in 51 Spielen 61 Tore und 3 Vorlagen . Mit den Münchnern gewann er die Bundesliga, den DFB-Pokal und den deutschen Supercup.

WM 2026: Der 33-jährige Stürmer kam bei der Weltmeisterschaft in sieben Spielen für England zum Einsatz und erzielte 6 Tore gegen die Gegner.

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