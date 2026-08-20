Harry Kane erhält zum zweiten Mal den Europäischen Goldenen Schuh

Harry Kane, Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, ist offiziell zu Europas bestem Torschützen gekürt worden. Bei einer feierlichen Zeremonie am 19. August im Bayern-Museum in München wurde dem englischen Torjäger die prestigeträchtige individuelle Auszeichnung des europäischen Fußballs — der Goldene Schuh — überreicht. Wie deutlich setzte sich Kane gegen seine Konkurrenten durch?

36 Tore und Dominanz: Das Ranking um den Goldenen Schuh

Kane erzielte in der vergangenen Saison insgesamt 36 Tore in der Bundesliga und wurde damit zum alleinigen Torschützenkönig aller europäischen nationalen Ligen. Dafür sammelte er im Bewertungssystem 72 Punkte und setzte sich mit großem Abstand gegen Stars wie Erling Haaland und Kylian Mbappé durch.

Europäischer Goldener Schuh: Die Top drei Torschützen

Platz Spieler Verein / Liga Tore Punkte 1. Platz Harry Kane FC Bayern München (Deutschland) 36 Tore 72 Punkte 2. Platz Erling Haaland Manchester City (England) 27 Tore 54 Punkte 3. Platz Kylian Mbappé Real Madrid (Spanien) 25 Tore 50 Punkte

Die zweite historische Trophäe seiner Karriere

Für den 33-jährigen Torjäger war es der zweite Goldene Schuh seiner Karriere. Erstmals gewann er diese Auszeichnung nach Abschluss der Saison 2023/24. Damit sicherte sich Kane den Titel des besten Torschützen Europas erneut und bewies abermals, dass er zu den konstantesten und gefährlichsten Mittelstürmern seiner Generation gehört.

Glaubt ihr, dass Harry Kane seinen Titel in der neuen Saison erneut verteidigen und den Goldenen Schuh zum dritten Mal in Folge gewinnen kann, oder werden sich Haaland und Mbappé an ihm rächen?

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