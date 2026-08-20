Harry Kane erhält zum zweiten Mal den Europäischen Goldenen Schuh
Harry Kane, Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, ist offiziell zu Europas bestem Torschützen gekürt worden. Bei einer feierlichen Zeremonie am 19. August im Bayern-Museum in München wurde dem englischen Torjäger die prestigeträchtige individuelle Auszeichnung des europäischen Fußballs — der Goldene Schuh — überreicht. Wie deutlich setzte sich Kane gegen seine Konkurrenten durch?
36 Tore und Dominanz: Das Ranking um den Goldenen Schuh
Kane erzielte in der vergangenen Saison insgesamt 36 Tore in der Bundesliga und wurde damit zum alleinigen Torschützenkönig aller europäischen nationalen Ligen. Dafür sammelte er im Bewertungssystem 72 Punkte und setzte sich mit großem Abstand gegen Stars wie Erling Haaland und Kylian Mbappé durch.
Europäischer Goldener Schuh: Die Top drei Torschützen
Platz
Spieler
Verein / Liga
Tore
Punkte
1. Platz
Harry Kane
FC Bayern München (Deutschland)
36 Tore
72 Punkte
2. Platz
Erling Haaland
Manchester City (England)
27 Tore
54 Punkte
3. Platz
Kylian Mbappé
Real Madrid (Spanien)
25 Tore
50 Punkte
Die zweite historische Trophäe seiner Karriere
Für den 33-jährigen Torjäger war es der zweite Goldene Schuh seiner Karriere. Erstmals gewann er diese Auszeichnung nach Abschluss der Saison 2023/24. Damit sicherte sich Kane den Titel des besten Torschützen Europas erneut und bewies abermals, dass er zu den konstantesten und gefährlichsten Mittelstürmern seiner Generation gehört.
Glaubt ihr, dass Harry Kane seinen Titel in der neuen Saison erneut verteidigen und den Goldenen Schuh zum dritten Mal in Folge gewinnen kann, oder werden sich Haaland und Mbappé an ihm rächen?
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