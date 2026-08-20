Harry Kane erhält zum zweiten Mal den Europäischen Goldenen Schuh

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Harry Kane erhält zum zweiten Mal den Europäischen Goldenen Schuh

Harry Kane, Stürmer des FC Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, ist offiziell zu Europas bestem Torschützen gekürt worden. Bei einer feierlichen Zeremonie am 19. August im Bayern-Museum in München wurde dem englischen Torjäger die prestigeträchtige individuelle Auszeichnung des europäischen Fußballs — der Goldene Schuh — überreicht. Wie deutlich setzte sich Kane gegen seine Konkurrenten durch?

36 Tore und Dominanz: Das Ranking um den Goldenen Schuh

Kane erzielte in der vergangenen Saison insgesamt 36 Tore in der Bundesliga und wurde damit zum alleinigen Torschützenkönig aller europäischen nationalen Ligen. Dafür sammelte er im Bewertungssystem 72 Punkte und setzte sich mit großem Abstand gegen Stars wie Erling Haaland und Kylian Mbappé durch.

Europäischer Goldener Schuh: Die Top drei Torschützen

Platz

Spieler

Verein / Liga

Tore

Punkte

1. Platz

Harry Kane

FC Bayern München (Deutschland)

36 Tore

72 Punkte

2. Platz

Erling Haaland

Manchester City (England)

27 Tore

54 Punkte

3. Platz

Kylian Mbappé

Real Madrid (Spanien)

25 Tore

50 Punkte

Die zweite historische Trophäe seiner Karriere

Für den 33-jährigen Torjäger war es der zweite Goldene Schuh seiner Karriere. Erstmals gewann er diese Auszeichnung nach Abschluss der Saison 2023/24. Damit sicherte sich Kane den Titel des besten Torschützen Europas erneut und bewies abermals, dass er zu den konstantesten und gefährlichsten Mittelstürmern seiner Generation gehört.

Glaubt ihr, dass Harry Kane seinen Titel in der neuen Saison erneut verteidigen und den Goldenen Schuh zum dritten Mal in Folge gewinnen kann, oder werden sich Haaland und Mbappé an ihm rächen?

Hinterlasst eure Prognosen in den Kommentaren und teilt diese wichtige Nachricht sofort mit allen euren fußballbegeisterten Freunden!

Harry KaneFC Bayern MünchenErling HaalandKylian MbappéManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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