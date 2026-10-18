Sensation beim Shanghai Masters: Rafael Jodar wirft Medvedev aus dem Turnier

Das Halbfinale des prestigeträchtigen ATP-Masters-Turniers im chinesischen Shanghai endete mit einem unerwarteten Sensationsergebnis. Die Nummer sechs der Weltrangliste, der Russe Daniil Medvedev konnte nicht in das Finale des Wettbewerbs einziehen.

Im Duell um das Ticket für das entscheidende Match unterlag er dem spanischen Talent, das aktuell auf Platz 13 der Weltrangliste steht, Rafael Jodarmit 3:6, 4:6.

Anderthalb Stunden Intensität: Jodars Dominanz

In dem über anderthalb Stunden dauernden Match kontrollierte der spanische Tennisspieler das Tempo des Spiels durchgehend:

Die Statistiken von Rafael Jodar: Der Spanier erzielte im Laufe des Spiels 6 Asse, beging 2 Doppelfehler und verwertete vor allem 4 seiner 7 Breakball-Chancen.

Die Fehler von Daniil Medvedev: Obwohl der russische Star 3 Asse schlug, zeigte er sich mit 4 Doppelfehlern instabil; zudem konnte er nur 2 seiner 6 Breakchancen nutzen.

In zwei Sätzen entschieden: Dank Jodars sicherem Returnspiel und präzisen Schlägen konnte Medvedev das Spiel nicht mehr drehen und musste die Niederlage akzeptieren.

Spanisches Finale: Wer gewinnt den Hauptpreis?

Medvedevs Niederlage macht das Finale des Shanghai Masters zu einem internen Duell der spanischen Tennisschule: