Sensation beim Shanghai Masters: Rafael Jodar wirft Medvedev aus dem Turnier

·53·Sport
Sensation beim Shanghai Masters: Rafael Jodar wirft Medvedev aus dem Turnier

Das Halbfinale des prestigeträchtigen ATP-Masters-Turniers im chinesischen Shanghai endete mit einem unerwarteten Sensationsergebnis. Die Nummer sechs der Weltrangliste, der Russe Daniil Medvedev konnte nicht in das Finale des Wettbewerbs einziehen.

Im Duell um das Ticket für das entscheidende Match unterlag er dem spanischen Talent, das aktuell auf Platz 13 der Weltrangliste steht, Rafael Jodarmit 3:6, 4:6.

Anderthalb Stunden Intensität: Jodars Dominanz

In dem über anderthalb Stunden dauernden Match kontrollierte der spanische Tennisspieler das Tempo des Spiels durchgehend:

  • Die Statistiken von Rafael Jodar: Der Spanier erzielte im Laufe des Spiels 6 Asse, beging 2 Doppelfehler und verwertete vor allem 4 seiner 7 Breakball-Chancen.

  • Die Fehler von Daniil Medvedev: Obwohl der russische Star 3 Asse schlug, zeigte er sich mit 4 Doppelfehlern instabil; zudem konnte er nur 2 seiner 6 Breakchancen nutzen.

  • In zwei Sätzen entschieden: Dank Jodars sicherem Returnspiel und präzisen Schlägen konnte Medvedev das Spiel nicht mehr drehen und musste die Niederlage akzeptieren.

Spanisches Finale: Wer gewinnt den Hauptpreis?

Medvedevs Niederlage macht das Finale des Shanghai Masters zu einem internen Duell der spanischen Tennisschule:

  • Spanisches Duell: Im Kampf um den Titel auf den Courts von Shanghai trifft Rafael Jodar auf seinen Landsmann, den starken und erfahrenen Alejandro Davidovich Fokinaan.

  • Hoher Stellenwert des Turniers: Das Finale zwischen den beiden spanischen Tennisspielern verspricht eines der spannendsten und unvorhersehbarsten Duelle des Jahres zu werden.

Shanghai MastersDaniil MedvedevRafael JodarAlejandro Davidovich FokinaTennis
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Djokovic erreicht Finale in Peking, Medwedew disqualifiziertDjokovic erreicht Finale in Peking, Medwedew disqualifiziert5 Oktober 22:51Alle Grand-Slam-Champions bei Roland Garros 2026 ausgeschiedenAlle Grand-Slam-Champions bei Roland Garros 2026 ausgeschieden4 Juni 01:30Fall Manchester City: Richard Masters erklärt die Gründe für die VerzögerungFall Manchester City: Richard Masters erklärt die Gründe für die Verzögerung19 August 00:55David Bernstein fordert den Ausschluss von Manchester City aus der Premier LeagueDavid Bernstein fordert den Ausschluss von Manchester City aus der Premier League29 September 23:12Großer Streit vor dem El Clásico: Barcelona-Boss kritisiert Pérez-PolitikGroßer Streit vor dem El Clásico: Barcelona-Boss kritisiert Pérez-PolitikHeute 12:42„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so berühmt bin“: Diyora Keldiyorova teilt ihre Eindrücke„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so berühmt bin“: Diyora Keldiyorova teilt ihre EindrückeHeute 12:36
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November