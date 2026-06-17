Hätte Messi schon im ersten WM-Spiel vom Platz gestellt werden müssen?

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Hätte Messi schon im ersten WM-Spiel vom Platz gestellt werden müssen?

Mit dem Start der Weltmeisterschaft, auf die Millionen von Fußballfans weltweit sehnsüchtig gewartet haben, begannen bereits in den ersten Tagen sensationelle und hitzige Diskussionen. Insbesondere das Spiel zwischen Argentinien und Algerien (3:0) in der ersten Runde der Gruppenphase zog nicht nur wegen des hohen Ergebnisses, sondern auch wegen einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung die Aufmerksamkeit vieler auf sich.

Nach Ansicht des berühmten ehemaligen venezolanischen Stürmers und heutigen renommierten Experten Alexandro Moreno hätte der argentinische Kapitän und legendäre Star Lionel Messi bereits in der ersten Halbzeit wegen eines groben Fouls direkt vom Platz gestellt werden müssen.

Warum schwiegen Schiedsrichter Marciniak und der VAR?

Die kontroverse Situation, die für Aufsehen sorgte, ereignete sich in der ersten Halbzeit des Spiels. In dieser Szene trat Lionel Messi im Kampf um den Ball absichtlich und sehr gefährlich von hinten auf die Wade des algerischen Verteidigers Aissa Mandi, wodurch der Gegner zu Boden ging. Der Schiedsrichter Szymon Marciniak zeigte dem argentinischen Star jedoch weder eine Rote noch eine einfache Gelbe Karte. Das Erstaunlichste daran ist, dass das VAR-System (Video Assistant Referee), ein fester Bestandteil des modernen Fußballs, aus irgendeinem Grund überhaupt nicht eingriff und schwieg.

In der folgenden Analysetabelle können Sie sich detailliert über die strittige Situation im Spiel, die Einwände der Experten und die Entscheidungen der Schiedsrichter informieren:

Position von Alexandro Moreno

Aktion des Schiedsrichters und des VAR

Gesamtergebnis des Spiels

Verletzter Spieler

100% Rote Karte


• Sonderbehandlung für große Stars


• Ernsthafte Gefahr für die Gesundheit des Gegners

• Szymon Marciniak übersah das Foul


• Kein Ruf zum Monitor


• Keine Karte gezeigt

Argentinien — Algerien (3:0)


• Sicherer Sieg für die Albiceleste


• Erste 3 Punkte in der Gruppe

Aissa Mandi (Algerischer Verteidiger)


• Erlitt einen schweren Schlag an der Wade

"Die Sonderbehandlung von Stars ruiniert das Spiel"

Alexandro Moreno, der diese Situation scharf verurteilte, kritisierte in einem Interview mit dem Sender ESPN FC das Schiedsrichtersystem massiv und äußerte sich wie folgt:

"Das war eine 100%ige Rote Karte für Messi, und er hätte ohne Frage vom Platz gestellt werden müssen. Während die Situation in der Live-Übertragung wie ein einfaches Foul aussah, erkennt man in den Wiederholungen sofort, dass die Regel grob verletzt wurde und eine eingehende Prüfung notwendig war. Warum haben die Videoschiedsrichter Marciniak nicht zum Monitor gerufen, um eine Überprüfung der Situation vorzuschlagen? Meiner Meinung nach gibt es im Fußball immer noch eine besondere, privilegierte Behandlung von starken und berühmten Spielern."

"Unabhängig davon, wie sehr ich Messi mag und sein Talent anerkenne, war diese Aktion sehr hässlich und falsch. Wenn man von hinten nach dem Ball geht, aber dabei auf die Wade des Gegners vom Knie bis zum Knöchel tritt, muss man laut Regel das Spielfeld verlassen."

Bisher haben weder Vertreter der argentinischen Nationalmannschaft noch die Spielleiter eine offizielle Stellungnahme zu dieser strittigen Situation abgegeben. In den sozialen Netzwerken sind die Fußballfans jedoch in zwei Lager gespalten und diskutieren die Episode weiterhin hitzig.

Fazit der Zamin-Sportkommentatoren:

Bei großen Turnieren wird jede Episode mit Weltstars wie Lionel Messi immer unter einem Vergrößerungsglas beobachtet. Obwohl Argentinien einen souveränen 3:0-Sieg gegen Algerien errang und erfolgreich in das Turnier startete, ist dieser Schiedsrichterfehler bereits zu einem der sensationellsten Themen der ersten WM-Tage geworden.

Verfolgen Sie die sensationellsten Ereignisse des Weltsports, exklusive Analysen aus dem 'Mundial'-Tagebuch und heiße Nachrichten immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!

Lionel MessiArgentinienAlgerienSzymon MarciniakAïssa Mandi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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