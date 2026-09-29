David Bernstein fordert den Ausschluss von Manchester City aus der Premier League

Der ehemalige Vorsitzende von Manchester City, David Bernstein, hat nach der Verurteilung des Vereins wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten eine scharfe Erklärung zur Zukunft des Klubs abgegeben. Er ist der Ansicht, dass ein Ausschluss aus der englischen Premier League zwingend erforderlich ist, falls der Verein im Berufungsverfahren unterliegt, und sieht dies als entscheidenden Schritt für die Integrität des Wettbewerbs. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Gespräch mit BBC Radio 5 Live bewertete Bernstein die Ergebnisse der Kommission, die 115 finanzielle Verstöße aufgedeckt hat, nicht als bloße Fehler, sondern als äußerst schwerwiegende Angelegenheit. Er betonte, dass das Ausmaß der Verstöße beispiellos sei und die Glaubwürdigkeit der Fußballgemeinschaft sowie der Liga gefährde.

Finanzielle Unregelmäßigkeiten und Details der Untersuchung

Laut der Untersuchung der unabhängigen Kommission hat Manchester City fast ein Jahrzehnt lang versucht, Ausgabenbeschränkungen zu umgehen, um seine Dominanz in nationalen Wettbewerben zu sichern. Es wurde festgestellt, dass der Verein künstliche Finanzmechanismen und Scheinverträge nutzte, um die wahre Herkunft von Geldern in Höhe von über 830 Millionen Pfund zu verschleiern.

Aufgrund dieser Enthüllungen stehen viele der in diesem Zeitraum gewonnenen Titel und Siege des Vereins unter einem Schatten. Fans rivalisierender Mannschaften sowie ehemalige Spieler fordern entschlossene und unumkehrbare Maßnahmen angesichts der begangenen Verstöße.

Management und Fragen zu Sanktionen

David Bernstein kritisierte das aktuelle Management scharf dafür, dass es weiterhin im Amt bleibt, und forderte, dass deren Tätigkeit sofort beendet werden müsse. Dem ehemaligen Vorsitzenden zufolge seien rein finanzielle Strafen absolut unzureichend.

„Wenn die Berufung scheitert, kann Manchester City nicht in der Liga bleiben; sie müssen die Konsequenzen tragen“, fügte er in seiner Stellungnahme hinzu.

Auch der Geschäftsführer der Premier League, Richard Masters, unterstrich die Bedeutung der Untersuchungsergebnisse und der getroffenen Entscheidung. Ihm zufolge werde die Liga nicht von ihrem Kurs abweichen, ein faires Wettbewerbsumfeld für alle Mitgliedsvereine zu gewährleisten.

Masters betonte, dass Manchester City über fast ein Jahrzehnt systematisch gegen die Regeln der Premier League verstoßen habe und dies unabhängig vollständig bewiesen sei. Es wird erwartet, dass die endgültigen Ergebnisse der Berufung in diesem Fall schwerwiegende Auswirkungen auf die Zukunft des englischen Fußballs haben werden.