Im Rahmen des 7. Spieltags der spanischen La Liga im „Metropolitano“sorgen die Schiedsrichter-Kontroversen rund um das Madrider Derby (Atlético – Real 2:1) wie erwartet auch international für hitzige Diskussionen. Zu der spielentscheidenden Szene in der 50. Minute – dem Platzverweis gegen den Real-Verteidiger Dean Huijsen und dem Elfmeter für Atlético – äußerte sich der bekannte spanische Ex-Schiedsrichter und Analyst Pavel Fernández offiziell.

Hauptschiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias zeigte Huijsen zunächst die Gelbe Karte, änderte seine Entscheidung jedoch nach Ansicht der VAR-Monitore drastisch, gab dem jungen Verteidiger die Rote Karte und entschied auf Strafstoß (den Alejandro Grimaldo verwandelte). Pavel Fernández analysierte die Szene auf seinem X-Account (ehemals Twitter) Bild für Bild und stellte klar, dass es sich keinesfalls um einen Elfmeter handelte und Simeonés Sohn die Situation geschickt ausgenutzt habe: „Es war ein sehr leichtes Halten von Dean Huijsen, und Giuliano Simeone ließ sich fallen, sobald er den Kontakt spürte. Das war kein Elfmeter“.

Wie sehr verschärft diese Aussage des Experten die Schiedsrichterkrise in La Liga und wie beeinflusste diese Fehlentscheidung das Kräfteverhältnis in der Tabelle?

„Leichter Kontakt und Schauspielerei“: Die Kernpunkte der Analyse von Pavel Fernández

Die wichtigsten Schlussfolgerungen des Experten und Details der Debatte:

Art des Kontakts: Dean Huijsen übte keine rohe Gewalt aus, um den Gegner zu stoppen, es war lediglich ein leichtes Halten zu sehen;

Giulianos Schwalbe: Atlético-Flügelspieler Giuliano Simeone ließ sich nicht fallen, weil er gestoppt wurde, sondern weil er den physischen Kontakt künstlich für einen Sturz nutzte;

Fehler beim VAR-Eingriff: Der ehemalige Schiedsrichter ist der Meinung, dass Hauptreferee Ortiz Arias selbst nach Ansicht des VAR-Monitors zu einer falschen Schlussfolgerung kam und niemals auf den Punkt hätte zeigen dürfen;

Doppelbestrafung: Die gleichzeitige Rote Karte und der Elfmeter brachten Real in eine völlig aussichtslose Lage;

Direkter Einfluss auf das Ergebnis: Das Tor von Alejandro Grimaldo durch diesen umstrittenen Elfmeter legte den Grundstein für den 2:1-Sieg der „Matratzenmacher“.

Madrider Derby (7. Spieltag): Kennzahlen der Szene Huijsen/Simeone

Vergleich der Schiedsrichterentscheidung und der Expertenanalyse:

Indikatoren und Aspekte Entscheidung des Hauptschiedsrichters (Miguel Ortiz Arias) Bewertung des Ex-Schiedsrichters (Pavel Fernández) Erste Entscheidung Gelbe Karte für Dean Huijsen Normaler Zweikampf und leichter Kontakt Nach VAR-Überprüfung Direkte Rote Karte + Elfmeter „Das war kein Elfmeter!“ Aktion von Giuliano Simeone Vom Gegner gestopptes Opfer Kontakt gespürt und absichtlich gefallen Elfmeter-Ausführung Alejandro Grimaldo (Tor, 53. Minute) Unberechtigter Strafstoß Einfluss auf die Tabelle Atlético – 16 Punkte (2. Platz) Real – fiel mit 15 Punkten auf den 3. Platz zurück

Schiedsrichter-Expertise: Warum erschüttert diese Entscheidung La Liga?

Fazit der Insider des spanischen Fußballs und Beobachter des Schiedsrichterausschusses:

Beweis für Mourinhos Kritik: Die Worte von Real-Cheftrainer José Mourinho nach dem Spiel, „Der Schiedsrichter war ein Referee für kleine Spiele, der VAR hat eine Geschichte gegen uns“, wurden durch die professionelle Analyse von Fernández voll bestätigt;

Verstoß gegen das VAR-Protokoll: Nach modernen Regeln sollte der Videoassistent den Hauptschiedsrichter nur bei einem „klaren und offensichtlichen Fehler“ (clear and obvious error) an den Monitor rufen. Ein Eingriff bei leichtem Kontakt widerspricht den Prinzipien des Systems;

Wertvolle Verschiebung in der Tabelle: Genau wegen dieses unberechtigten Elfmeters und der Roten Karte stieg Atlético mit 16 Punkten auf den 2. Platz, während Real bei 15 Punkten blieb und nun 6 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona (21 Punkte) hat;

Druck auf den spanischen Schiedsrichterausschuss: Die Anerkennung dieser Entscheidung als „Fehler“ durch unabhängige Schiedsrichter könnte dazu führen, dass Ortiz Arias und Video-Assistent Trujillo für kommende Spieltage suspendiert werden.

Diese Aussage von Pavel Fernández hat die Zweifel weiter verstärkt, dass der Sieg im Madrider Derby nicht das Ergebnis eines fairen Kampfes, sondern eines groben Schiedsrichterfehlers war.

Glauben Sie, dass das leichte Halten von Dean Huijsen wirklich keinen Elfmeter rechtfertigte, oder ergreift der Ex-Schiedsrichter Partei für Real? Halten Sie den Sturz von Giuliano Simeone für geschickte Schauspielerei? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der umstrittensten Schiedsrichterentscheidung in La Liga mit allen Fußballfans!