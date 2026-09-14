Zwei späte Schläge: Atlético besiegt Real Sociedad

Eines der zentralen Duelle des 5. Spieltags der spanischen La Liga fand in San Sebastián statt, bei dem der Madrider Klub Atlético auswärts gegen Real Sociedadeinen hart umkämpften und wichtigen Sieg einfuhr. Obwohl die „Colchoneros“ über weite Strecken des Spiels auf erbitterten Widerstand der Gastgeber stießen, zeigten sie in den Schlussminuten Willensstärke und Abgeklärtheit und gewannen mit 2:0. Das Schicksal der Partie wurde in der 84. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Alejandro Grimaldo und in der 90. Minute durch Jonathan David entschieden, der die Gastgeber nach einem Konter bestrafte.

Dank dieses wertvollen Auswärtssieges erhöhte die Mannschaft von Diego Simeone ihr Punktekonto auf 10 Zähler und kletterte direkt auf den 4. Tabellenplatz. Gastgeber Real Sociedad bleibt mit 7 Punkten auf dem 12. Rang. Wie gelang es Atlético, die bis zur 84. Minute torlose Partie zu entscheiden, wie beeinflussten die drei Auswechslungen von Simeone in der 60. Minute das Spiel und wie stark setzen die Madrilenen die Spitzenreiter im Titelrennen unter Druck?

6 Minuten „Feuer“ in San Sebastián: Die entscheidenden Tore in der 84. und 90. Minute

Die größte Dramatik des Spiels ereignete sich kurz vor dem Abpfiff:

Eiskalter Elfmeter in der 84. Minute: Als das Spiel auf ein Unentschieden zuzusteuern schien, erhielten die Madrilenen einen Elfmeter – Alejandro Grimaldo verwandelte vom Punkt sicher gegen Remiro und brachte Atlético in Führung;

Der Schlusspunkt durch Jonathan David in der 90. Minute: Der eingewechselte Stürmer David nutzte die Lücken in der Defensive der Gastgeber, die alles nach vorne warfen, und sorgte in der 90. Minute für den 2:0-Endstand, womit er alle Zweifel beseitigte;

Oblak und das Defensivbollwerk: Die Abwehrreihe um Jan Oblak (Pubil, Romero, Hranáč und Simeone) wehrte die gefährlichen Angriffe der Basken fehlerfrei ab und hielt die Null.

Simeones taktischer Schachzug: Einwechselspieler entscheiden die Partie

Die geplanten Auswechslungen des Atlético-Trainers in der 60. Minute wurden zum Schlüsselfaktor für den Sieg:

Die Einwechslung von Jonathan David: David, der für Marcos Llorente kam, erhöhte das Tempo und das Pressing im Angriff und erzielte schließlich den Siegtreffer;

Das Gleichgewicht durch Koke und Cardoso: Der erfahrene Koke und Cardoso, die für Lee Kang-in und Baena kamen, stabilisierten die Ballkontrolle im Mittelfeld und unterbanden die Konter von Real Sociedad im Keim;

Starke Kader auf allen Positionen: Während bei Atlético kreative Akteure wie Lookman und Hjulmand aktiv waren, setzte Real Sociedad auf die Stärke von Remiro, Gómez, Sučić, Barrenetxea sowie Oyarzabal (später Kubo und Óskarsson).

10 Punkte und Platz 4: Die Verfolgung im Titelrennen geht weiter

Dieser Sieg hat die Situation in der La-Liga-Tabelle weiter verschärft:

Atlético in den Top 4: Nach 5 Spielen hat das Team von Simeone 10 Punkte gesammelt, sich fest auf dem 4. Platz der La Liga etabliert und beobachtet den Spitzenreiter FC Barcelona (15 Punkte) sowie die anderen Verfolger genau;

Der Abwärtstrend von Real Sociedad: Der baskische Klub steht mit 7 Punkten auf dem 12. Platz, und die ständigen Punktverluste entfernen das Team weiter von den Europapokalplätzen;

Simeone beweist Charakter: In schwierigen Auswärtsspielen in den letzten Minuten den Sieg zu erzwingen, zeigt, dass die Ambitionen der „Colchoneros“ auf den Titel weiterhin hoch sind.

Diese 3 Punkte aus San Sebastián zeigen, dass Atlético nicht nur aufgrund der Kaderbreite, sondern auch wegen der taktischen Flexibilität des Trainerstabs eines der gefährlichsten Teams in Europa bleibt.

Glauben Sie, dass Atlético, verstärkt durch neue Namen wie Alejandro Grimaldo und Jonathan David, in dieser Saison dem FC Barcelona und Real Madridechte Konkurrenz machen kann? Beweist Diego Simeones Taktik in den Schlussminuten, dass er immer noch einer der besten Strategen der Welt ist? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des spannenden La-Liga-Spiels mit allen Fußballfans und Ihren Freunden!