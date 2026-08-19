Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League, hat offen eingeräumt, dass die Verzögerung bei der endgültigen Entscheidung über die 115 Anklagepunkte gegen Manchester City wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Finanzregeln in der Öffentlichkeit für Frust sorgt. Obwohl die Anhörungen Ende 2024 abgeschlossen wurden, ist noch immer keine eindeutige Entscheidung gefallen, was in der Fußballwelt zahlreiche Fragen aufwirft. Wie Goal.com berichtet .

Die ursprünglichen Vorwürfe gegen Manchester City wurden im Februar 2023 veröffentlicht. Die langwierigen Anhörungen vor einer unabhängigen Kommission endeten schließlich im Dezember 2024. Dass seitdem noch kein endgültiger Schiedsspruch verkündet wurde, sorgt bei Fans und Experten für Kritik.

Das unabhängige Verfahren und seine Komplexität

In einem Interview mit talkSPORT äußerte sich Richard Masters zu der Situation. Seinen Worten zufolge bringt jeder weitere Tag die Öffentlichkeit dem endgültigen Ergebnis einen Schritt näher. Der Prozess müsse jedoch unter strikter Einhaltung aller festgelegten Verfahrensregeln durchgeführt werden.

Der Geschäftsführer der Premier League betonte, dass ihm die Verzögerung ebenfalls bewusst sei und sie verständlicherweise für Unmut sorge. Er räumte ein, dass das Verfahren länger als erwartet dauere, erinnerte jedoch daran, dass die Premier League die geltenden Regeln und Vorschriften strikt einhalten müsse.

Laut Masters besteht die wichtigste Aufgabe und Pflicht der Organisation darin, sicherzustellen, dass die unabhängige Kommission die Wahrheit hinter den schwerwiegenden Vorwürfen vollständig aufdeckt. Unabhängig davon, wie lange das Verfahren dauert, sei die Durchsetzung der Gerechtigkeit der entscheidende Faktor.

Vergleich mit dem Fall Chelsea

Der Premier-League-Chef verwies außerdem auf Situationen bei anderen Klubs, darunter Chelsea. Chelsea wurde wegen früherer finanzieller Verstöße mit einer Geldstrafe von 10 Millionen Pfund belegt und erhielt eine bedingte Transfersperre.

Richard Masters betonte jedoch ausdrücklich, dass sich der Fall Manchester City grundlegend von der Situation bei Chelsea unterscheide. Die neue Führung von Chelsea hatte den Ermittlern freiwillig alle erforderlichen Informationen vorgelegt und dadurch eine einvernehmliche Sanktionsvereinbarung ermöglicht.

Das Verfahren gegen Manchester City nimmt wegen fehlender vollständiger Beweise und wichtiger Zeugen sowie komplexer historischer Faktoren einen völlig anderen Verlauf. Daher hieß es, dass die von Streit geprägten Sitzungen der Kommission der einzige Weg seien und zu rechtlich begründeten Verzögerungen führten.