Djokovic erreicht Finale in Peking, Medwedew disqualifiziert

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Djokovic erreicht Finale in Peking, Medwedew disqualifiziert

Novak Djokovic hat beim ATP-500-Turnier in Peking erneut das Finale erreicht. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger traf im Halbfinale auf den Russen Daniil Medwedew, wobei das Match ein unerwartetes Ende nahm.

Als der serbische Tennisspieler, aktuell die Nummer 11 der Weltrangliste, mit 7:5, 5:3 führte, wurde Medwedew aufgrund eines Vorfalls, bei dem ein Ball einen Zuschauer traf, disqualifiziert.

Damit zog Djokovic in das Finale des Turniers in Peking ein.

33. Sieg für Djokovic in Peking

Das Halbfinale am 5. Oktober war für Novak Djokovic von besonderer Bedeutung.

Mit diesem Sieg konnte der serbische Tennisspieler in Peking in Folge seinen 33. Sieg verzeichnen.

Djokovic hat bereits in der Vergangenheit herausragende Ergebnisse in der chinesischen Hauptstadt erzielt. Er hat das Turnier in Peking sechsmal gewonnen und gilt als einer der erfolgreichsten Spieler dieses Wettbewerbs.

Sein letzter Auftritt in Peking liegt jedoch schon einige Zeit zurück.

Rückkehr nach Peking nach 10 Jahren

Djokovic nahm zuletzt 2015 am Turnier in Peking teil.

Danach trat der Serbe nicht mehr in der chinesischen Hauptstadt an. Nun, nach fast zehn Jahren, ist er nach Peking zurückgekehrt und bis ins Finale vorgestoßen.

Diese Rückkehr schreibt ein weiteres interessantes Kapitel in Djokovics Karriere.

Unerwartetes Ende des Duells mit Medwedew

Djokovics Gegner im Halbfinale war der Weltranglisten-Fünfte Daniil Medwedew.

Tennisfans erwarteten ein hart umkämpftes Match zwischen den beiden Top-Athleten. Doch die Partie wurde nicht zu Ende gespielt.

Beim Stand von 7:5, 5:3 für Djokovic wurde Medwedew disqualifiziert. Grund dafür war ein Vorfall, bei dem ein Ball einen Zuschauer traf.

Infolgedessen sicherte sich der Serbe das Finalticket.

Djokovic trifft im Finale auf de Minaur

Im entscheidenden Match in Peking wird Novak Djokovic auf den Australier Alex de Minaur treffen.

De Minaur steht derzeit auf Platz 9 der Weltrangliste. Somit erwartet die Fans auch im Finale ein spannendes Duell zwischen zwei starken Tennisspielern.

Das Finale findet am 6. Oktober statt.

Djokovic kurz vor einem weiteren Titel

Der sechsfache Peking-Sieger Djokovic kämpft nun um die nächste Trophäe bei diesem Turnier.

Der amtierende Champion des Wettbewerbs ist der Italiener Jannik Sinner.

Für Djokovic ist dieses Turnier nicht nur eine Rückkehr nach langer Pause, sondern auch die Chance, sich erneut auf höchstem Niveau zu beweisen.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Finale am 6. Oktober. Ob Djokovic in Peking, wo er bereits sechsmal triumphierte, erneut den Titel holen kann, wird sich auf dem Court entscheiden.

Novak DjokovicPeking ATP-500Daniil MedwedewAlex de MinaurTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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