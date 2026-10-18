Während des letzten Sommertransferfensters war der Londoner Verein Chelsea sehr nah dran, den 18-jährigen talentierten Flügelspieler zu verpflichten, der bei Bayer Leverkusen glänzte, Kerim Alajbegovic. Doch die langfristige Entwicklungsstrategie und der vorsichtige Plan der Londoner wirkten am Ende gegen sie.

Im Juli verhandelte Cheftrainer Xabi Alonso persönlich mit dem jungen Spieler und der Führung von Bayer, fest überzeugt davon, dass eine Investition von 40 Millionen Euro (34,7 Millionen Pfund) in das bosnische Talent in Zukunft große Erträge bringen würde.

Ehrliches Eingeständnis und verpasste Chance

In der entscheidenden Phase der Verhandlungen wurde die Frage nach einer Stammplatzgarantie zum Haupthindernis:

Konkurrenz und Leihgeschäft: Xabi Alonso teilte dem Spieler offen mit, dass ein Stammplatz aufgrund der starken Konkurrenz durch Morgan Rogers nicht sofort garantiert werden könne, und schlug ihm eine vorübergehende Leihe zu einem anderen Verein vor;

Die Agilität von Juventus: TuttoMercatoWeb berichtete, dass während Chelsea, Napoli und Atalanta die Verhandlungen in die Länge zogen, der Turiner Verein Juventus in das Rennen einstieg;

Versprechen auf einen Stammplatz: Die Turiner boten Alajbegovic einen direkten Platz im Hauptprojekt ohne Leihe an und schlossen den Transfer schnell für 32 Millionen Euro plus Boni ab.

Start in Turin: Spallettis Vertrauen und ein Europa-League-Tor

Dieses Wagnis von Juventus zahlte sich in kürzester Zeit aus:

Schnelle Chance: Nachdem sich Teamleader Kenan Yildiz unerwartet verletzte, öffneten sich die Türen zur Startelf für den 18-jährigen Bosnier;

Debüttor: Alajbegovic gelang sein erstes Tor im Trikot der Turiner während des Europa-League-Spiels gegen NEC Nijmegen;

Spallettis Anerkennung: Cheftrainer Luciano Spalletti lobte besonders die Gelassenheit, die technische Fertigkeit und das hohe Niveau des jungen Offensivspielers auf dem Platz.

Obwohl Alonsos ehrliche Erklärung ohne falsche Versprechungen Chelsea um einen vielversprechenden Flügelspieler brachte, sorgen die soliden Leistungen von Morgan Rogers für die 'Blues' heute dafür, dass dieser Verlust für die Londoner schmerzlos blieb.