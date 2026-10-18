Wie Chelsea das 40-Millionen-Euro-Talent Kerim Alajbegovic an Juventus verlor

·5·Sport
Wie Chelsea das 40-Millionen-Euro-Talent Kerim Alajbegovic an Juventus verlor

Während des letzten Sommertransferfensters war der Londoner Verein Chelsea sehr nah dran, den 18-jährigen talentierten Flügelspieler zu verpflichten, der bei Bayer Leverkusen glänzte, Kerim Alajbegovic. Doch die langfristige Entwicklungsstrategie und der vorsichtige Plan der Londoner wirkten am Ende gegen sie.

Im Juli verhandelte Cheftrainer Xabi Alonso persönlich mit dem jungen Spieler und der Führung von Bayer, fest überzeugt davon, dass eine Investition von 40 Millionen Euro (34,7 Millionen Pfund) in das bosnische Talent in Zukunft große Erträge bringen würde.

Ehrliches Eingeständnis und verpasste Chance

In der entscheidenden Phase der Verhandlungen wurde die Frage nach einer Stammplatzgarantie zum Haupthindernis:

  • Konkurrenz und Leihgeschäft: Xabi Alonso teilte dem Spieler offen mit, dass ein Stammplatz aufgrund der starken Konkurrenz durch Morgan Rogers nicht sofort garantiert werden könne, und schlug ihm eine vorübergehende Leihe zu einem anderen Verein vor;

  • Die Agilität von Juventus: TuttoMercatoWeb berichtete, dass während Chelsea, Napoli und Atalanta die Verhandlungen in die Länge zogen, der Turiner Verein Juventus in das Rennen einstieg;

  • Versprechen auf einen Stammplatz: Die Turiner boten Alajbegovic einen direkten Platz im Hauptprojekt ohne Leihe an und schlossen den Transfer schnell für 32 Millionen Euro plus Boni ab.

Start in Turin: Spallettis Vertrauen und ein Europa-League-Tor

Dieses Wagnis von Juventus zahlte sich in kürzester Zeit aus:

  • Schnelle Chance: Nachdem sich Teamleader Kenan Yildiz unerwartet verletzte, öffneten sich die Türen zur Startelf für den 18-jährigen Bosnier;

  • Debüttor: Alajbegovic gelang sein erstes Tor im Trikot der Turiner während des Europa-League-Spiels gegen NEC Nijmegen;

  • Spallettis Anerkennung: Cheftrainer Luciano Spalletti lobte besonders die Gelassenheit, die technische Fertigkeit und das hohe Niveau des jungen Offensivspielers auf dem Platz.

Obwohl Alonsos ehrliche Erklärung ohne falsche Versprechungen Chelsea um einen vielversprechenden Flügelspieler brachte, sorgen die soliden Leistungen von Morgan Rogers für die 'Blues' heute dafür, dass dieser Verlust für die Londoner schmerzlos blieb.

Kerim AlajbegovicChelseaJuventusBayerPremier League
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Milan und Bayer deklassieren ihre Gegner: Der nächste Spieltag in der Europa League ist beendetMilan und Bayer deklassieren ihre Gegner: Der nächste Spieltag in der Europa League ist beendet16 Oktober 00:07Überraschende Ergebnisse am 5. Spieltag der BundesligaÜberraschende Ergebnisse am 5. Spieltag der Bundesliga10 Oktober 20:54Warum entschied sich Kerim Alajbegovic für das Juventus-Projekt statt für Chelsea?Warum entschied sich Kerim Alajbegovic für das Juventus-Projekt statt für Chelsea?13 August 18:54Chelsea-Trainer erklärt, warum Cole Palmer und Levi Colwill nicht zum Einsatz kamenChelsea-Trainer erklärt, warum Cole Palmer und Levi Colwill nicht zum Einsatz kamen5 August 23:14Mykhailo Mudryk Kehrt Nach 615 Tagen Auf Den Rasen ZurückMykhailo Mudryk Kehrt Nach 615 Tagen Auf Den Rasen Zurück5 August 21:11Luciano Spalletti äußert sich nach dem Sieg gegen ChelseaLuciano Spalletti äußert sich nach dem Sieg gegen Chelsea5 August 19:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November