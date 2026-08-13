Warum entschied sich Kerim Alajbegovic für das Juventus-Projekt statt für Chelsea?

Der bosnische Nachwuchsspieler Kerim Alajbegovic hat ausführlich erklärt, warum er seine Karriere nicht in der englischen Premier League, sondern in der italienischen Serie A fortsetzt und sich für den Turiner Klub entschieden hat. Laut Goal.com hatte der Spieler das Interesse mehrerer europäischer Topklubs geweckt, sich letztlich aber für einen Wechsel zur Alten Dame entschieden. Goal.com berichtet .

Alajbegovic, der durch seine starken Leistungen im System von RB Salzburg bekannt wurde, war auf dem Transfermarkt zu einem der begehrtesten jungen Talente geworden. Obwohl Klubs wie Milan, Roma und Napoli Interesse zeigten, schien Chelsea zunächst das Rennen um den Transfer gewonnen zu haben. Veränderungen in letzter Minute und das schnelle Handeln von Juventus änderten die Situation jedoch grundlegend.

Die Anziehungskraft des Turiner Klubs und Pjanics Einfluss

In einem Interview mit Tuttosport gab der junge Fußballer zu, dass es unmöglich gewesen sei, das Angebot des Turiner Klubs abzulehnen. Seinen Worten zufolge muss man nicht lange überlegen, wenn einer der größten Klubs der Welt anruft. Außerdem wurde betont, dass sein Landsmann Miralem Pjanic großen Einfluss auf seine Entscheidung hatte, da der Mittelfeldspieler zuvor für Juventus aufgelaufen war und warme Erinnerungen an den Klub bewahrt hatte.

Trotz Chelseas finanziell attraktivem Angebot suchte Alajbegovic nach einem Projekt, das ihm klare Garantien für seine Entwicklung und regelmäßige Einsätze in der ersten Mannschaft bieten konnte. Genau an diesem Punkt spielten der taktische Ansatz des Cheftrainers und dessen Umgang mit jungen Spielern eine entscheidende Rolle.

Luciano Spallettis Anforderungen und Del Pieros Anerkennung

Der Fußballer lobte besonders die hohen Anforderungen im Training und das Streben des Trainers nach Perfektion. Unser Landsmann erklärte, dass er in jeder Einheit etwas Neues über Passgenauigkeit, Laufwege und Positionierung lerne. Dieser Schritt sei für seine professionelle Entwicklung von großer Bedeutung.

Außerdem war es für Alajbegovic eine große Ehre, dass die italienische Fußballlegende Alessandro Del Piero ihn als „echtes Talent“ bezeichnete. Er betonte, dass die warmen Worte der Legende ihm noch mehr Verantwortung auferlegten und ihn daran erinnerten, dass noch ein langer Weg vor ihm liege.