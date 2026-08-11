Chelsea wird empfohlen, den vertragslosen Dušan Vlahović zu verpflichten

Chelsea wurde empfohlen, den serbischen Stürmer Dušan Vlahović zu verpflichten, der Juventus im Sommertransferfenster verlassen hat und derzeit vereinslos ist. Für den Premier-League-Klub könnte dieser Transfer auch finanziell ein attraktives Risiko darstellen. Goal.com berichtet .

Wie talkSPORT berichtet, zeigte sich der Europa-Fußball-Experte Andy Brassell überrascht darüber, dass der 26-Jährige seit sechs Wochen ohne Verein ist. Seiner Ansicht nach hätten Mannschaften wie Atlético Madrid oder Newcastle United dem serbischen Stürmer längst ein Angebot unterbreiten müssen.

Vlahovićs Zeit bei Juventus und seine Verletzungsprobleme

Dušan Vlahović erlebte beim Turiner Klub eine schwierige Phase. Obwohl ihn Verletzungen der Adduktorenmuskulatur beeinträchtigten, erzielte er in 168 Einsätzen 68 Tore und gewann die Coppa Italia.

Dennoch hat das Gehalt des Spielers von mehr als 300.000 Pfund pro Woche viele Interessenten abgeschreckt. Der Experte glaubt, dass sich der Transfer auch wegen Zweifeln an der körperlichen Verfassung des Spielers und seinem Potenzial für die Rückkehr auf höchstes Niveau verzögert.

Die Option Türkei und die finanziellen Bedingungen

Derzeit wird es als sehr wahrscheinlich eingeschätzt, dass Dušan Vlahović seine Karriere in der Türkei fortsetzt. Beşiktaş gilt als aussichtsreichster Bewerber um den Stürmer und kann seine finanziellen Forderungen erfüllen.

Andy Brassell zufolge bietet der Istanbuler Klub dem Spieler ein deutlich besseres und steuerfreies Gehalt als andere Vereine in Europa. Daher wird erwartet, dass der Stürmer seine Karriere in der türkischen Süper Lig fortsetzt.

Eine günstige Gelegenheit für Chelsea

Chelsea-Trainer Xabi Alonso verfügt derzeit über João Pedro, Danny Welbeck, Nicolas Jackson und Liam Delap für den Angriff. Die Londoner haben in diesem Sommer jedoch keine konkreten Schritte für Vlahović unternommen.

Nach Ansicht des Experten wäre es für alle Beteiligten ein vorteilhaftes Geschäft, wenn Chelsea den Spieler für die Hälfte seines Juventus-Gehalts verpflichten könnte. Vlahović in Bestform wäre für einen Premier-League-Klub ein lohnendes Risiko.