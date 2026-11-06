12 Punkte aus 4 Spielen: Benfica unter den Spitzenreitern, Juventus in den Top 4

Der 4. Spieltag der UEFA Europa League endete mit spannenden, dramatischen und überraschenden Ergebnissen auf dem gesamten Kontinent. Während der italienische Klub Juventus Turin einen wichtigen Auswärtssieg feierte und in die Spitzengruppe der Tabelle vorrückte, musste sich Bayer Leverkusen zu Hause dem französischen Team Olympique Marseille geschlagen geben.

In Lissabon feierte Benfica den vierten Sieg in Folge und festigte damit den 2. Tabellenplatz.

Der Erfolg von in den Niederlandenund die Krise von Bayer

In den Top-Duellen des Spieltags erzielten die europäischen Giganten unterschiedliche Ergebnisse:

Souveräner Sieg für Juventus: Die Turiner waren zu Gast beim niederländischen Klub AZ Alkmaar und gewannen mit 2:1. Die Tore von Koopmeiners (19.) und Kolo Muani (37.) in der ersten Halbzeit entschieden die Partie. Nach diesem Sieg kletterte Juventus mit 10 Punkten auf den 4. Tabellenplatz.

Überraschende Niederlage in Leverkusen: In Deutschland verlor Bayer Leverkusen gegen Olympique Marseille mit 0:1. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Amine Gouiri in der 77. Minute.

Benficas Siegeszug geht weiter: Die Portugiesen empfingen in Lissabon den polnischen Klub Lech Posen, gewannen mit 3:1 und belegen mit 12 Punkten aus 4 Spielen den 2. Platz in der Tabelle.

5-Tore-Drama in Glasgow und weitere interessante Ergebnisse des Spieltags

Auch auf anderen Plätzen des Kontinents gab es kompromisslose Kämpfe:

Thriller in Schottland: Celtic lieferte sich zu Hause ein torreiches und kampfbetontes Spiel gegen den türkischen Klub Beşiktaş. Ein Tor von Duran in der 87. Minute bescherte den Gastgebern einen 3:2-Comeback-Sieg.

Dinamo Zagreb gewinnt auswärts: Das kroatische Team erzielte in England zwei unbeantwortete Tore gegen den AFC Sunderland (0:2) und feierte einen souveränen Sieg.

Comeback von Union Saint-Gilloise: Die Belgier drehten das Spiel in Spanien gegen Celta Vigo und gewannen mit 2:1.

Spielberichte: UEFA Europa League, 4. Spieltag