12 Punkte aus 4 Spielen: Benfica unter den Spitzenreitern, Juventus in den Top 4

·3·Sport
12 Punkte aus 4 Spielen: Benfica unter den Spitzenreitern, Juventus in den Top 4

Der 4. Spieltag der UEFA Europa League endete mit spannenden, dramatischen und überraschenden Ergebnissen auf dem gesamten Kontinent. Während der italienische Klub Juventus Turin einen wichtigen Auswärtssieg feierte und in die Spitzengruppe der Tabelle vorrückte, musste sich Bayer Leverkusen zu Hause dem französischen Team Olympique Marseille geschlagen geben.

In Lissabon feierte Benfica den vierten Sieg in Folge und festigte damit den 2. Tabellenplatz.

Der Erfolg von in den Niederlandenund die Krise von Bayer

In den Top-Duellen des Spieltags erzielten die europäischen Giganten unterschiedliche Ergebnisse:

  • Souveräner Sieg für Juventus: Die Turiner waren zu Gast beim niederländischen Klub AZ Alkmaar und gewannen mit 2:1. Die Tore von Koopmeiners (19.) und Kolo Muani (37.) in der ersten Halbzeit entschieden die Partie. Nach diesem Sieg kletterte Juventus mit 10 Punkten auf den 4. Tabellenplatz.

  • Überraschende Niederlage in Leverkusen: In Deutschland verlor Bayer Leverkusen gegen Olympique Marseille mit 0:1. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Amine Gouiri in der 77. Minute.

  • Benficas Siegeszug geht weiter: Die Portugiesen empfingen in Lissabon den polnischen Klub Lech Posen, gewannen mit 3:1 und belegen mit 12 Punkten aus 4 Spielen den 2. Platz in der Tabelle.

5-Tore-Drama in Glasgow und weitere interessante Ergebnisse des Spieltags

Auch auf anderen Plätzen des Kontinents gab es kompromisslose Kämpfe:

  • Thriller in Schottland: Celtic lieferte sich zu Hause ein torreiches und kampfbetontes Spiel gegen den türkischen Klub Beşiktaş. Ein Tor von Duran in der 87. Minute bescherte den Gastgebern einen 3:2-Comeback-Sieg.

  • Dinamo Zagreb gewinnt auswärts: Das kroatische Team erzielte in England zwei unbeantwortete Tore gegen den AFC Sunderland (0:2) und feierte einen souveränen Sieg.

  • Comeback von Union Saint-Gilloise: Die Belgier drehten das Spiel in Spanien gegen Celta Vigo und gewannen mit 2:1.

Spielberichte: UEFA Europa League, 4. Spieltag

  • AZ Alkmaar (Niederlande) — Juventus (Italien) 1:2

    • Tore: Meerdink (88.) — Koopmeiners (19.), Kolo Muani (37.).

  • Bayer Leverkusen (Deutschland) — Olympique Marseille (Frankreich) 0:1

    • Tor: Gouiri (77.).

  • Benfica (Portugal) — Lech Posen (Polen) 3:1

    • Tore: Rafa Silva (6.), Prestianni (67.), Sudakov (90.) — Bengtsson (72.).

  • Celtic (Schottland) — Beşiktaş (Türkei) 3:2

    • Tore: Osmand (62.), Duran (78., 87.) — Olayinka (54.), Kökçü (85.).

  • Sunderland (England) — Dinamo Zagreb (Kroatien) 0:2

    • Tore: Stojković (23.), Beljo (39.).

  • Celta Vigo (Spanien) — Union Saint-Gilloise (Belgien) 1:2

    • Tore: Durán (11.) — Zanelli (35., 49.).

UEFA Europa LeagueJuventusBayer LeverkusenBenficaFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

12 Punkte aus 4 Spielen: Bournemouth zeigt in Tschechien Moral und übernimmt die Tabellenführung in der Europa League12 Punkte aus 4 Spielen: Bournemouth zeigt in Tschechien Moral und übernimmt die Tabellenführung in der Europa LeagueHeute 09:12Schock im San Siro: Milan verliert 0:2 gegen Benfica in der Europa LeagueSchock im San Siro: Milan verliert 0:2 gegen Benfica in der Europa League17 September 06:06Wie Chelsea das 40-Millionen-Euro-Talent Kerim Alajbegovic an Juventus verlorWie Chelsea das 40-Millionen-Euro-Talent Kerim Alajbegovic an Juventus verlor18 Oktober 14:24Großer Fußball in der Europa League: Alle Play-off-PaarungenGroßer Fußball in der Europa League: Alle Play-off-Paarungen15 August 05:33Juventus, Benfica und Bournemouth feiern Siege am 2. Spieltag der Europa LeagueJuventus, Benfica und Bournemouth feiern Siege am 2. Spieltag der Europa League16 Oktober 06:37Ist Vangelis Pavlidis im Visier von Serie-A- und La-Liga-Klubs?Ist Vangelis Pavlidis im Visier von Serie-A- und La-Liga-Klubs?12 Oktober 09:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer