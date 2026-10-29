Tor-Regen: Bayern und Bayer erzielen insgesamt 11 Tore gegen ihre Gegner

In der 2. Runde des DFB-Pokals boten die führenden Giganten des Landes ihren Fans ein wahres Tor-Spektakel. Der FC Bayern München empfing zu Hause den 1. FC Magdeburg und feierte einen souveränen 6:1-Sieg. Bayer Leverkusen gewann zu Hause mit 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg und sicherte sich eindrucksvoll den Einzug in die nächste Runde.

Beide Giganten stellten ihre enorme Offensivstärke im Wettbewerb unter Beweis und setzen ihren Siegeszug im Pokal entschlossen fort.

Demontage in der Allianz Arena: 6 Tore durch den FC Bayern

Die Münchner ließen dem Gegner während des gesamten Spiels keine Chance und schlossen ihre schnellen Angriffe konsequent mit Toren ab:

Olises glänzende Leistung: Der offensive Mittelfeldspieler Michael Olise eröffnete bereits in der 10. Minute den Torreigen und verwandelte in der 50. Minute einen Elfmeter, womit er einen Doppelpack schnürte.

Groß angelegte Angriffe: Die weiteren Tore für die Münchner erzielten Saibari (21.), der eingewechselte Alphonso Davies (70.), Braun (73.) sowie Dalber in der Nachspielzeit (90.+3).

Die einzige Antwort der Gäste: Für Magdeburg konnte lediglich Zukovski in der 15. Minute kurzzeitig den Ausgleich erzielen (1:1), was den Siegeswillen der Gastgeber jedoch nicht bremsen konnte.

Starkes Comeback in Leverkusen: 5 Treffer von Bayer

Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Nürnberg blieb durch intensive Zweikämpfe und unerwartete Wendungen in Erinnerung:

Nürnbergs überraschender Schlag: Die Gäste begannen sehr aktiv und gingen durch Tore von Rafael (13.) und Heugen (30.) in Leverkusen mit 0:2 in Führung.

Tapsobas Heldentat: Der rechtzeitig erwachte Verteidiger der „Werkself“, Edmond Tapsoba, glich mit zwei Treffern in der 41. und 49. Minute aus.

Siegbringende Punkte: Nach dem Ausgleich erhöhten die Gastgeber den Druck – Patrik Schick (70., Elfmeter), Jonas Hofmann (78.) und der erfahrene Lucas Vázquez (89.) trafen nacheinander zum 5:2-Endstand.

Offizielle Protokolldaten

DFB-Pokal, 2. Runde

FC Bayern München — 1. FC Magdeburg 6:1

Tore: Olise (10., 50. Elfmeter), Saibari (21.), Davies (70.), Braun (73.), Dalber (90.+3) — Zukovski (15.);

Aufstellung FC Bayern: Urbig, Stanisic, Tah, Ito, Braun, Laimer (Pavlovic, 68.), Gnabry (Davies, 46.), Bischof (Dalber, 75.), Olise (Boey, 68.), Carl, Saibari (Binder, 75.);

Aufstellung Magdeburg: Reimann, Pierre, Tobias, Nollenberger, Hürlainen (Mergner, 75.), Musel, Chaves (Michael, 63.), Zukovski, Atik, Iyocha, McNulty.

Bayer Leverkusen — 1. FC Nürnberg 5:2

Tore: Tapsoba (41., 49.), Schick (70. Elfmeter), Hofmann (78.), Lucas Vázquez (89.) — Rafael (13.), Heugen (30.);

Aufstellung Bayer Leverkusen: Blaswich, Vázquez, Medina, Tapsoba, Medina, Andrich (Fernandes, 46.), Hofmann, Tillman (Maza, 46.), Moreira (Schick, 46.), Tella;

Aufstellung 1. FC Nürnberg: Reichert, Janisch, Kalogeropoulos, Otto, Cherezoli, Marchiev, Fernandes, Boving, Justvan, Rafael, Heugen.

Beide Mannschaften haben die Hürde der 2. Runde souverän genommen und erneut bewiesen, dass sie zu den Anwärtern auf den DFB-Pokal zählen.