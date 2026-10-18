Leeds – Manchester United: Aufstellungen und Liveticker

23 Ballbesitz – 66:34.

21 Senne Lammens pariert glänzend und entschärft einen Kopfball von Tarik Muharemovic (Leeds) nach einer Flanke von der Grundlinie.

19 Gabriel Gudmundsson (Leeds) hat es dem Schiedsrichter leicht gemacht, ihm die Gelbe Karte zu zeigen.

17 Bruno Fernandes (Manchester United) sieht völlig zu Recht die Gelbe Karte.

13 Dominic Calvert-Lewin (Leeds) startet zu früh und der Schiedsrichter pfeift Abseits.

12 Lisandro Martínez (Manchester United) schnappt sich den Abpraller und versucht es aus der Ferne, aber ein Verteidiger blockt stark ab.

11 Bruno Fernandes (Manchester United) führt den Freistoß aus, aber die Abwehr klärt den Ball.

11 Ethan Ampadu (Leeds) erobert den Ball und protestiert wütend über das von Darren England gepfiffene Foul. Manchester United bekommt einen Freistoß – eine gute Schussposition direkt aufs Tor.

10 Bruno Fernandes (Manchester United) führt einen Freistoß aus großer Distanz aus und flankt in den Strafraum, doch sein ungenauer Pass ins Aus.

9 Foul! Ao Tanaka (Leeds) wird für ein Vergehen verwarnt, und Darren England pfeift das Spiel ab. Manchester United bekommt einen Freistoß in Höhe der Seitenlinie.

8 Bryan Mbeumo (Manchester United) nimmt einen langen Ball an, aber James Trafford verdient Lob für seine tolle Reflexe und sein Eingreifen.

3 Leeds-Spieler zeigen brillante Kurzpässe und lassen den Ball sehr gut laufen. Sie warten auf den richtigen Moment, um die gegnerische Abwehr zu knacken und bei einem schnellen Konter abzuschließen.

1 Das Spiel hat begonnen. Die erste Halbzeit läuft.

18:01 Die Spieler sind auf dem Platz und Manchester United stößt an.

18:00 Darren England wurde als Schiedsrichter für das heutige Spiel ernannt.

18:00 Vor Spielbeginn könnt ihr euch die Startaufstellungen für das heutige Duell ansehen.