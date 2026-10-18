Seit August sieglos: ManUtd teilt sich im 7. Spieltag der Premier League die Punkte mit Leeds
Im Rahmen des 7. Spieltags der Premier League trat das Team auswärts an Manchester United und traf auf einen ihrer prinzipiellen Rivalen, Leeds United . In einer hart umkämpften Partie endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden.
Dieses Ergebnis verlängert die sieglose Serie der Mancunians in der Liga weiter und konnte die krisengeschüttelte Stimmung rund um den Verein nicht verbessern.
Mbeumos frühes Tor und die Antwort von Calvert-Lewin
Die Begegnung begann mit aktivem Pressing und schnellen Angriffen der Gäste:
Dominanz in der ersten Halbzeit: Manchester Unitedübernahm in den ersten 45 Minuten die Initiative und ging in der 35. Minute durch einen präzisen Treffer von Bryan Mbeumo mit 0:1 in Führung;
Ausgleich in der 51. Minute: Zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkten die Gastgeber den Druck. In der 51. Minute erzielte der erfahrene Stürmer Dominic Calvert-Lewin den Ausgleichstreffer zum 1:1;
Fruchtlose Versuche: In den verbleibenden Minuten kreierten beide Mannschaften Chancen auf den Siegtreffer, doch die Verteidiger und Torhüter agierten souverän und hielten das Ergebnis fest.
Spielbericht
Premier League. 7. Spieltag
Leeds United — Manchester United 1:1
Tore: Calvert-Lewin (51.) — Mbeumo (35.).
Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Tanaka (Longstaff, 81.), Gudmundsson, Bogle, Ampadu, Okafor (Nmecha, 74.), Stach, Calvert-Lewin.
Manchester United: Lammens, Martinez (Mazraoui, 46.), Yoro, Maguire, Dalot, Baleba (Mount, 74.), Tielemans (Cunha, 84.), Santos, Diallo, Fernandes, Mbeumo.
ManUtd seit 5 Spielen ohne Sieg
Die Mancunians haben den Geschmack eines Sieges in der heimischen Liga fast vergessen:
Lang anhaltende Serie: Die sieglose Serie der „Red Devils“ in der Premier League ist auf mittlerweile 5 Spiele angewachsen;
Erinnerung an den letzten Sieg: Das letzte Mal, dass das Team in der Liga gewinnen konnte, war am 30. August beim 5:2-Erfolg gegen Ipswich Town;
Druck in der Tabelle: Der ständige Punktverlust entfernt Manchester United weiter von den Europapokalplätzen und setzt den Trainerstab sowie die Führung unter Zugzwang.
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