Chelsea wiederholt 67 Jahre alten Negativrekord: Herbe Heimpleite gegen Leeds
Chelsea verlor zu Hause mit 1:4 gegen Leeds. Diese Niederlage beeinflusste nicht nur die Tabellensituation der Londoner, sondern stellte auch einen negativen statistischen Rekord aus der 67-jährigen Vereinsgeschichte ein. Nun stehen die Schützlinge von Xabi Alonso unter dem Druck der Fan-Kritik.
England Premier LeagueAm 11. Spieltag empfing Chelsea zu Hause Leeds. Die Begegnung endete mit einer unerwarteten und schweren Niederlage für die Gastgeber – 1:4.
Die „Blues“ kassierten vor eigenem Publikum vier Gegentore. Dieses Ergebnis war einer der schwersten Rückschläge der Saison für die Londoner. Doch der bemerkenswerteste Aspekt der Partie ist nicht nur das Ergebnis: Chelsea stellte eine negative Statistik auf, die seit 67 Jahren nicht mehr vorgekommen war.
Chelsea wiederholt 67-jährige historische Serie
Laut Informationen von Chelsea Dodgers hat Chelsea in der laufenden Saison zu Hause sowohl gegen Leeds als auch gegen Tottenham verloren. Zuletzt passierte dem Verein ein solches Missgeschick vor 67 Jahren.
Zur Erinnerung: Die Londoner hatten bereits am achten Spieltag zu Hause eine Niederlage hinnehmen müssen. Damals besiegte Tottenham Chelsea im Derby mit 2:0.
Nun hat die 1:4-Niederlage gegen Leeds diese negative Statistik weiter verschärft.
Xabi Alonso steht unter Fan-Kritik
Nach der herben Niederlage gegen Leeds wuchs der Unmut der Chelsea-Fans deutlich an.
Wie Chelsea Dodgers berichtet, wurden die Spieler der Mannschaft während der Partie lautstark ausgepfiffen. Auch Cheftrainer Xabi Alonso sah sich dem Spott und der Kritik der Fans ausgesetzt.
Dies verdeutlicht die wachsende Unzufriedenheit mit den Ergebnissen des Teams. Besonders die aufeinanderfolgenden Heimniederlagen gegen wichtige Rivalen sind für die Fans ein ernster Grund zur Sorge.
Chelsea bleibt auf dem 8. Platz der Premier League
Nach der Niederlage gegen Leeds verharrt Chelsea auf dem achten Tabellenplatz der englischen Premier League.
Die Hauptaufgabe für den Londoner Club besteht nun darin, die Negativserie zu stoppen, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und im Kampf um die Spitzenplätze nicht weiter zurückzufallen.
Doch die Wiederholung der 67 Jahre alten Negativstatistik und die hohe Heimpleite dürften den Druck auf das Team weiter erhöhen. Wie die Schützlinge von Xabi Alonso aus dieser Situation herauskommen, werden die kommenden Spiele zeigen.
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