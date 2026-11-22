Chelsea verlor zu Hause mit 1:4 gegen Leeds. Diese Niederlage beeinflusste nicht nur die Tabellensituation der Londoner, sondern stellte auch einen negativen statistischen Rekord aus der 67-jährigen Vereinsgeschichte ein. Nun stehen die Schützlinge von Xabi Alonso unter dem Druck der Fan-Kritik.

England Premier LeagueAm 11. Spieltag empfing Chelsea zu Hause Leeds. Die Begegnung endete mit einer unerwarteten und schweren Niederlage für die Gastgeber – 1:4.

Die „Blues“ kassierten vor eigenem Publikum vier Gegentore. Dieses Ergebnis war einer der schwersten Rückschläge der Saison für die Londoner. Doch der bemerkenswerteste Aspekt der Partie ist nicht nur das Ergebnis: Chelsea stellte eine negative Statistik auf, die seit 67 Jahren nicht mehr vorgekommen war.

Chelsea wiederholt 67-jährige historische Serie

Laut Informationen von Chelsea Dodgers hat Chelsea in der laufenden Saison zu Hause sowohl gegen Leeds als auch gegen Tottenham verloren. Zuletzt passierte dem Verein ein solches Missgeschick vor 67 Jahren.