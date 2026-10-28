Roma mit Comeback-Sieg, das Team von Fabregas sorgt für eine unglaubliche Wende

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Roma mit Comeback-Sieg, das Team von Fabregas sorgt für eine unglaubliche Wende

Der 9. Spieltag der italienischen Serie A war reich an Drama und Toren. Im römischen Stadio Olimpico empfing die Roma Cagliari und sicherte sich in einem intensiven Spiel mit sechs Treffern einen 4:2-Sieg nach Rückstand.

Zudem zeigte das von Cesc Fàbregas trainierte Como in Turin eine beeindruckende Moral und erzielte in den Schlussminuten gegen Torino mehrere Tore, um sich drei wichtige Punkte zu sichern.

Roma – Cagliari (4:2): Glanzvolles Comeback der „Giallorossi“

Das Duell in Rom bot den Zuschauern ein echtes Fußballspektakel:

  • Frühes Tor und Ausgleich: Bereits in der 10. Minute verwandelte M'Bala Nzola einen Elfmeter und brachte die Sarden in Führung; doch nur fünf Minuten später glich Emmanuel Lulli aus.

  • Pizillis Aktivität: In der 21. Minute traf das junge Talent Niccolò Pisilli ins gegnerische Tor und brachte die „Wölfe“ in Führung.

  • Explosion in den Schlussminuten: In der 81. Minute stellte Daniel Maldini auf 2:2 und brachte Spannung zurück; doch die eingewechselten Mora (85.) und Donyell Malen (87.) erzielten innerhalb von zwei Minuten zwei Tore und bescherten der Roma einen 4:2-Sieg.

  • Tabellensituation: Nach diesem Erfolg kommt die Roma auf 21 Punkte und festigt den 3. Tabellenplatz. Cagliari bleibt mit 13 Punkten auf dem 9. Rang.

Torino – Como (1:3): Drei Tore in 9 Minuten durch Fàbregas-Schützlinge

Das Duell in Turin ging durch das unglaubliche Comeback der Gäste in die Geschichte ein:

  • Torinos Dominanz: In der 24. Minute brachte Che Adams die Turiner in Führung, und die Gastgeber hielten das Ergebnis über weite Strecken des Spiels.

  • Schock ab der 81. Minute: Alles änderte sich kurz vor Spielende – in der 81. Minute glich Ramon aus.

  • Der Siegtreffer: In der 87. Minute brachte Nico Paz die Gäste in Führung, und in der 90. Minute setzte Martin Baturina den Schlusspunkt zum 1:3.

  • Kampf um die Europapokalplätze: Dank dieses sensationellen Comebacks klettert Como mit 17 Punkten auf den 5. Tabellenplatz, während der unterlegene Torino mit 16 Punkten auf den 6. Rang abrutscht.

Zusammenfassung des 9. Spieltags

  • Roma – Cagliari 4:2

    Tore: Lulli (15.), Pisilli (21.), Mora (85.), Malen (87.) – Nzola (10., Elfmeter), Maldini (81.);

    Aufstellung Roma: Gollini, N'Dicka, Koulierakis, Mancini (Gilardi, 82.), Lulli (Rensch, 76.), De Roon (Mora, 56.), Cristante, Pisilli, Molina (França, 46.), Castro (Malen, 56.), Soulé.

  • Torino – Como 1:3

    Tore: Adams (24.) – Ramon (81.), Paz (87.), Baturina (90.);

    Aufstellung Como: Sánchez, Valle, Couto, Ramon, Kempf, Perrone (Addai, 58.), Cáceres (Baturina, 58.), Millico (Smolčić, 78.), Da Cunha, Paz, Douvikas.

Dieser Spieltag in der Serie A zeigte erneut, wie die Favoriten ihre Positionen festigen und das junge Team von Como unter Cesc Fàbregas ein ernsthafter Anwärter auf die europäischen Plätze ist.

Serie ARomaComoCesc FàbregasFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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