Aufstellungen für das Duell Usbekistan gegen USA bekannt – Superkampf um Olympia-Gold

·4·Sport
Aufstellungen für das Duell Usbekistan gegen USA bekannt – Superkampf um Olympia-Gold

Bei der in Samarkand ausgetragenen Schach- Olympiade wurden die offiziellen Paarungen für alle Bretter der 9. Runde bekannt gegeben, die über das Schicksal der Goldmedaillen entscheiden wird. Im wichtigsten zentralen Duell des Wettbewerbs tritt die usbekische Herren-Nationalmannschaft in Bestbesetzung gegen den Topfavoriten des Turniers, das Team der USA, an.

An Brett 1 spielt Nodirbek Abdusattorov (2762) mit den weißen Steinen gegen den führenden Großmeister der Welt, Fabiano Caruana (2789), während Javohir Sindarov (2778) an Brett 2 mit den schwarzen Steinen gegen Wesley So (2774) antritt. An Brett 3 spielt Nodirbek Yakubboev (2685) mit Weiß gegen den berühmten Hans Niemann (2725), und an Brett 4 muss Muhiddin Madaminov (2611) mit Schwarz gegen eine Legende wie Levon Aronian (2725) Standhaftigkeit beweisen.

Auch bei den Damen am 1. Brett ist die Spannung auf dem Höhepunkt: Im Duell gegen den Tabellenführer Indien tritt Afroza Khamdamova (2443) für Usbekistan an Brett 1 mit den schwarzen Steinen gegen die erfahrene Humpy Koneru (2509) an. Zudem bestreitet das Team Usbekistan-2 wichtige Begegnungen gegen das Team um den niederländischen Star Anish Giri, während Usbekistan-3 gegen Kirgisistan spielt.

Aufstellungen für das Duell Usbekistan gegen USA bekannt – Superkampf um Olympia-Gold

„Abdusattorov gegen Caruana, das Sindarov-So-Duell und der Khamdamova-Test“: Die 5 Kernpunkte der 9. Runde

Die wichtigsten Fakten aus den offiziellen Brettpaarungen der 9. Runde der Olympiade in Samarkand:

  • Das Duell der Titanen an Brett 1: Nodirbek Abdusattorov (2762) misst sich mit den weißen Steinen mit dem US-Spitzenreiter Fabiano Caruana (2789);

  • Die Konfrontation Sindarov – So: An Brett 2 verteidigt sich Javohir Sindarov (2778) mit den schwarzen Steinen gegen den in der Rangliste nahestehenden Wesley So (2774);

  • Der Kampf Yakubboev gegen Niemann: An Brett 3 startet Nodirbek Yakubboev (2685) mit dem Vorteil der weißen Steine einen Angriff gegen den kontroversen Großmeister Hans Niemann (2725);

  • Madaminovs große Prüfung: An Brett 4 spielt unser junges Talent Muhiddin Madaminov (2611) mit den schwarzen Steinen gegen die Schachlegende Levon Aronian (2725);

  • Meisterschaft im Damenturnier: Afroza Khamdamova (2443) gegen Indiens Nummer 1, Humpy Koneru (2509), tritt sie mit den schwarzen Steinen zum Kampf an.

Aufstellungen für das Duell Usbekistan gegen USA bekannt – Superkampf um Olympia-Gold

Super-Duelle an den Brettern: Tabelle der Paarungen Usbekistan gegen USA/Indien

Vergleich der Gegner und Ratings in den zentralen Begegnungen der 9. Runde:

Brett und Kategorie

Vertreter Usbekistans (Rating)

Vertreter des gegnerischen Teams (Rating)

Farbe der Steine

Herren: Brett 1

Nodirbek Abdusattorov (GM 2762)

Fabiano Caruana (GM 2789, USA)

Weiß — Schwarz

Herren: Brett 2

Javohir Sindarov (GM 2778)

Wesley So (GM 2774, USA)

Schwarz — Weiß

Herren: Brett 3

Nodirbek Yakubboev (GM 2685)

Hans Niemann (GM 2725, USA)

Weiß — Schwarz

Herren: Brett 4

Muhiddin Madaminov (GM 2611)

Levon Aronian (GM 2725, USA)

Schwarz — Weiß

Damen: Brett 1

Afroza Khamdamova (WGM 2443)

Humpy Koneru (GM 2509, Indien)

Schwarz — Weiß

Damen: Brett 2

Gulrukhbegim Tokhirjonova (IM 2357)

Divya Deshmukh (GM 2490, Indien)

Weiß — Schwarz

Aufstellungen für das Duell Usbekistan gegen USA bekannt – Superkampf um Olympia-Gold

Schachexpertise und taktische Analyse: An welchem Brett liegt der Schlüssel zum Sieg?

Fazit der internationalen Großmeister und Analysten:

  • Weiße Steine an Brett 1 und Abdusattorovs Pressing: Dass Nodirbek Abdusattorov mit Weiß spielt, ist ein großer Vorteil für den Trainerstab; ein dynamischer Druck in der Eröffnung gegen Caruana kann die Moral des gesamten Teams stärken;

  • Sindarovs solide Verteidigung: Wesley So ist einer der coolsten und fehlerfreiesten Großmeister der Welt; es ist für Javohir Sindarov entscheidend, mit Schwarz das Zentrum gegen ihn zu schließen und das Spiel in einem sicheren Gleichgewicht zu halten;

  • Die entscheidenden Bretter 3 und 4: Obwohl Niemann und Aronian im US-Team erfahrener wirken, ist Yakubboevs aggressiver Stil mit Weiß die beste Chance auf Punkte; Madaminovs Fähigkeit, gegen Aronian mindestens ein Remis zu erreichen, könnte der entscheidende Faktor für unseren Sieg sein.

Was glauben Sie, an welchem Brett wird das Duell Usbekistan gegen USA entschieden? Kann Nodirbek Abdusattorov Fabiano Caruana mit Weiß besiegen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse der schicksalhaften Runde der Olympiade in Samarkand mit allen Schachfans!

Schacholympiade SamarkandNodirbek AbdusattorovFabiano CaruanaSchacholympiade 2024Schach
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Das System zur Förderung von Schachspielern in Usbekistan wurde grundlegend reformiert — eine historische EntscheidungDas System zur Förderung von Schachspielern in Usbekistan wurde grundlegend reformiert — eine historische Entscheidung23 September 14:08Conor Benn schockiert alle vor dem Superkampf gegen Ryan GarciaConor Benn schockiert alle vor dem Superkampf gegen Ryan Garcia12 September 20:36Kampf der Titanen in Samarkand: Usbekistan gegen USA und der Indien-Test in Runde 9Kampf der Titanen in Samarkand: Usbekistan gegen USA und der Indien-Test in Runde 9Heute 10:59Der Kampf des Jahrhunderts offiziell bestätigt: Fury und Joshua treffen am 11. Dezember in Cardiff aufeinanderDer Kampf des Jahrhunderts offiziell bestätigt: Fury und Joshua treffen am 11. Dezember in Cardiff aufeinanderHeute 13:27Erling Haalands einzigartiger Instinkt: Norwegens Trainer lobt den StürmerErling Haalands einzigartiger Instinkt: Norwegens Trainer lobt den StürmerHeute 13:15Vincenzo Montella erklärt, warum er bei der türkischen Nationalmannschaft geblieben istVincenzo Montella erklärt, warum er bei der türkischen Nationalmannschaft geblieben istHeute 12:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?