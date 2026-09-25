Aufstellungen für das Duell Usbekistan gegen USA bekannt – Superkampf um Olympia-Gold

Bei der in Samarkand ausgetragenen Schach- Olympiade wurden die offiziellen Paarungen für alle Bretter der 9. Runde bekannt gegeben, die über das Schicksal der Goldmedaillen entscheiden wird. Im wichtigsten zentralen Duell des Wettbewerbs tritt die usbekische Herren-Nationalmannschaft in Bestbesetzung gegen den Topfavoriten des Turniers, das Team der USA, an.

An Brett 1 spielt Nodirbek Abdusattorov (2762) mit den weißen Steinen gegen den führenden Großmeister der Welt, Fabiano Caruana (2789), während Javohir Sindarov (2778) an Brett 2 mit den schwarzen Steinen gegen Wesley So (2774) antritt. An Brett 3 spielt Nodirbek Yakubboev (2685) mit Weiß gegen den berühmten Hans Niemann (2725), und an Brett 4 muss Muhiddin Madaminov (2611) mit Schwarz gegen eine Legende wie Levon Aronian (2725) Standhaftigkeit beweisen.

Auch bei den Damen am 1. Brett ist die Spannung auf dem Höhepunkt: Im Duell gegen den Tabellenführer Indien tritt Afroza Khamdamova (2443) für Usbekistan an Brett 1 mit den schwarzen Steinen gegen die erfahrene Humpy Koneru (2509) an. Zudem bestreitet das Team Usbekistan-2 wichtige Begegnungen gegen das Team um den niederländischen Star Anish Giri, während Usbekistan-3 gegen Kirgisistan spielt.

„Abdusattorov gegen Caruana, das Sindarov-So-Duell und der Khamdamova-Test“: Die 5 Kernpunkte der 9. Runde

Die wichtigsten Fakten aus den offiziellen Brettpaarungen der 9. Runde der Olympiade in Samarkand:

Das Duell der Titanen an Brett 1: Nodirbek Abdusattorov (2762) misst sich mit den weißen Steinen mit dem US-Spitzenreiter Fabiano Caruana (2789);

Die Konfrontation Sindarov – So: An Brett 2 verteidigt sich Javohir Sindarov (2778) mit den schwarzen Steinen gegen den in der Rangliste nahestehenden Wesley So (2774);

Der Kampf Yakubboev gegen Niemann: An Brett 3 startet Nodirbek Yakubboev (2685) mit dem Vorteil der weißen Steine einen Angriff gegen den kontroversen Großmeister Hans Niemann (2725);

Madaminovs große Prüfung: An Brett 4 spielt unser junges Talent Muhiddin Madaminov (2611) mit den schwarzen Steinen gegen die Schachlegende Levon Aronian (2725);

Meisterschaft im Damenturnier: Afroza Khamdamova (2443) gegen Indiens Nummer 1, Humpy Koneru (2509), tritt sie mit den schwarzen Steinen zum Kampf an.

Super-Duelle an den Brettern: Tabelle der Paarungen Usbekistan gegen USA/Indien

Vergleich der Gegner und Ratings in den zentralen Begegnungen der 9. Runde:

Brett und Kategorie Vertreter Usbekistans (Rating) Vertreter des gegnerischen Teams (Rating) Farbe der Steine Herren: Brett 1 Nodirbek Abdusattorov (GM 2762) Fabiano Caruana (GM 2789, USA) Weiß — Schwarz Herren: Brett 2 Javohir Sindarov (GM 2778) Wesley So (GM 2774, USA) Schwarz — Weiß Herren: Brett 3 Nodirbek Yakubboev (GM 2685) Hans Niemann (GM 2725, USA) Weiß — Schwarz Herren: Brett 4 Muhiddin Madaminov (GM 2611) Levon Aronian (GM 2725, USA) Schwarz — Weiß Damen: Brett 1 Afroza Khamdamova (WGM 2443) Humpy Koneru (GM 2509, Indien) Schwarz — Weiß Damen: Brett 2 Gulrukhbegim Tokhirjonova (IM 2357) Divya Deshmukh (GM 2490, Indien) Weiß — Schwarz

Schachexpertise und taktische Analyse: An welchem Brett liegt der Schlüssel zum Sieg?

Fazit der internationalen Großmeister und Analysten:

Weiße Steine an Brett 1 und Abdusattorovs Pressing: Dass Nodirbek Abdusattorov mit Weiß spielt, ist ein großer Vorteil für den Trainerstab; ein dynamischer Druck in der Eröffnung gegen Caruana kann die Moral des gesamten Teams stärken;

Sindarovs solide Verteidigung: Wesley So ist einer der coolsten und fehlerfreiesten Großmeister der Welt; es ist für Javohir Sindarov entscheidend, mit Schwarz das Zentrum gegen ihn zu schließen und das Spiel in einem sicheren Gleichgewicht zu halten;

Die entscheidenden Bretter 3 und 4: Obwohl Niemann und Aronian im US-Team erfahrener wirken, ist Yakubboevs aggressiver Stil mit Weiß die beste Chance auf Punkte; Madaminovs Fähigkeit, gegen Aronian mindestens ein Remis zu erreichen, könnte der entscheidende Faktor für unseren Sieg sein.

Was glauben Sie, an welchem Brett wird das Duell Usbekistan gegen USA entschieden? Kann Nodirbek Abdusattorov Fabiano Caruana mit Weiß besiegen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse der schicksalhaften Runde der Olympiade in Samarkand mit allen Schachfans!