Javohir Sindarov und Gukesh: Auch die zweite Partie endet remis
Heute, am 25. November, fand die zweite Partie des Schachweltmeisterschaftskampfes zwischen dem usbekischen Großmeister Javohir Sindarov und dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju aus Indien statt. Bei dem Treffen in der Martin Bodmer Stiftung in Cologny bei Genf einigten sich die Kontrahenten erneut auf ein Remis.
Die Partie begann um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit und dauerte bis 20:57 Uhr. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit unterzeichneten Javohir Sindarov und Gukesh Dommaraju das Remis. Damit steht es nach zwei Partien insgesamt 1:1.
Zur Information: Sowohl der amtierende Weltmeister als auch der herausfordernde Großmeister sind 20 Jahre alt. Dies ist das Duell mit den jüngsten Teilnehmern in der Geschichte der Schachweltmeisterschaften. Der Kampf der beiden jungen Talente um den Titel zieht die Aufmerksamkeit der Schachwelt auf sich.
Gukesh verteidigt zum ersten Mal seinen Weltmeistertitel, den er im Dezember 2024 in Singapur gewann. Damals besiegte er den Chinesen Ding Liren mit 7,5:6,5. Mit dem Sieg in der entscheidenden 14. Partie wurde der Inder mit 18 Jahren zum jüngsten unangefochtenen Weltmeister der Geschichte. Damit brach er den Rekord von Garry Kasparov, der den Titel mit 22 Jahren errang.
Doch dieses Mal steht Gukesh einem ernsthaften Gegner gegenüber. In der FIDE-Weltrangliste vom November wird der indische Großmeister mit 2710 Punkten auf Platz 26 geführt. Javohir Sindarov hingegen ist mit 2782 Punkten die Nummer vier der Welt. Der Unterschied in der Wertungszahl beträgt 72 Punkte.
Die dritte Partie findet am 26. November statt. Darin wird Javohir Sindarov mit den weißen Steinen spielen. Der Weltmeisterschaftskampf besteht aus bis zu 14 klassischen Partien; um den Sieg zu erringen, muss einer der Spieler 7,5 Punkte erreichen. Sollte es nach den regulären Partien unentschieden stehen, wird der Champion im Tie-Break ermittelt.
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