Heute, am 25. November, fand die zweite Partie des Schachweltmeisterschaftskampfes zwischen dem usbekischen Großmeister Javohir Sindarov und dem amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju aus Indien statt. Bei dem Treffen in der Martin Bodmer Stiftung in Cologny bei Genf einigten sich die Kontrahenten erneut auf ein Remis.

Die Partie begann um 19:00 Uhr Taschkenter Zeit und dauerte bis 20:57 Uhr. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit unterzeichneten Javohir Sindarov und Gukesh Dommaraju das Remis. Damit steht es nach zwei Partien insgesamt 1:1.

Zur Information: Sowohl der amtierende Weltmeister als auch der herausfordernde Großmeister sind 20 Jahre alt. Dies ist das Duell mit den jüngsten Teilnehmern in der Geschichte der Schachweltmeisterschaften. Der Kampf der beiden jungen Talente um den Titel zieht die Aufmerksamkeit der Schachwelt auf sich.