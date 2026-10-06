Drei afghanische Schachspieler nach der Olympiade in Samarkand an der Grenze festgenommen

·3·Welt
Drei afghanische Schachspieler nach der Olympiade in Samarkand an der Grenze festgenommen

Nach Abschluss der Schacholympiade in Samarkand kam es zu einem besorgniserregenden Vorfall, der die internationale Sportgemeinschaft alarmiert hat. In Usbekistan wurden drei von vier Mitgliedern der afghanischen Nationalmannschaft, die an dem prestigeträchtigen Turnier teilgenommen hatten und in ihre Heimat zurückkehrten, an der Staatsgrenze von Sicherheitskräften festgenommen.

Wie bekannt wurde, erfolgte die Festnahme der Schachspieler aufgrund des offiziellen Verbots dieser Denksportart im Land.

„Sie haben unsere Pässe beschlagnahmt und uns in Einzelzellen gesperrt“

Die renommierte spanische EL PAÍS Zeitung konnte einen der Sportler kontaktieren, der kurz über die Situation an der Grenze und den aktuellen Stand berichtete:

  • Einzelhaft: „Sie haben unsere Pässe konfisziert und uns drei in getrennten Räumen eingesperrt“, berichtete der afghanische Schachspieler.

  • Hausarrest in Kabul: Derzeit befinden sich die drei festgenommenen Sportler in Kabul unter Hausarrest; ihr weiteres Schicksal bleibt ungewiss.

  • Die Einreise eines Sportlers: Das vierte Mitglied der Nationalmannschaft war die einzige Person, die den Grenzposten ohne Hindernisse oder Probleme passieren konnte.

Schachverbot und das Eingreifen der FIDE-Führung

Die Situation um das Schachspiel in Afghanistan hatte sich im Mai 2025 drastisch verschärft:

  • Religiöses Verbot: Die Regierung des Landes hatte im Mai 2025 unter Berufung auf religiöse Überzeugungen und Scharia-Normen das Schachspielen streng verboten. Daher wurde die Teilnahme der Sportler an der Olympiade in Samarkand als Verstoß gegen das offizielle Regierungsverbot gewertet.

  • Reaktion des Weltschachverbandes: Der neu gewählte Präsident des Weltschachverbandes (FIDE) Timur Turlow erklärte, er sei über die Lage voll informiert und ergreife notwendige Maßnahmen, um die Sicherheit der afghanischen Schachspieler zu gewährleisten und die diplomatische Krise positiv zu lösen.

Internationale Sportorganisationen und Menschenrechtsaktivisten verfolgen das Schicksal der Großmeister, die für die Ausübung ihres Sports verfolgt werden, mit großer Aufmerksamkeit.

SamarkandSchacholympiadeAfghanistanFIDETimur Turlow
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Milliardär unter Sanktionen besteigt den FIDE-Thron: Timur Turlov ist neuer Schach-WeltpräsidentMilliardär unter Sanktionen besteigt den FIDE-Thron: Timur Turlov ist neuer Schach-Weltpräsident27 September 21:28Timur Turlov wird FIDE-Präsident: Der jüngste Vorsitzende der GeschichteTimur Turlov wird FIDE-Präsident: Der jüngste Vorsitzende der Geschichte26 September 16:23Usbekistan deklassiert Armenien mit 3,5:0,5 und übernimmt die alleinige TabellenführungUsbekistan deklassiert Armenien mit 3,5:0,5 und übernimmt die alleinige Tabellenführung26 September 20:25Der Tag der Entscheidung um Gold: Die Paarungen der 10. Runde in Samarkand wurden bekannt gegebenDer Tag der Entscheidung um Gold: Die Paarungen der 10. Runde in Samarkand wurden bekannt gegeben26 September 13:07Neues Kapitel im Leben eines Schachstars: Nodirbek Abdusattorov heiratetNeues Kapitel im Leben eines Schachstars: Nodirbek Abdusattorov heiratetGestern 10:11Aufstellungen für das Duell Usbekistan gegen USA bekannt – Superkampf um Olympia-GoldAufstellungen für das Duell Usbekistan gegen USA bekannt – Superkampf um Olympia-Gold25 September 13:39
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?