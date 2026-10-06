Drei afghanische Schachspieler nach der Olympiade in Samarkand an der Grenze festgenommen

Nach Abschluss der Schacholympiade in Samarkand kam es zu einem besorgniserregenden Vorfall, der die internationale Sportgemeinschaft alarmiert hat. In Usbekistan wurden drei von vier Mitgliedern der afghanischen Nationalmannschaft, die an dem prestigeträchtigen Turnier teilgenommen hatten und in ihre Heimat zurückkehrten, an der Staatsgrenze von Sicherheitskräften festgenommen.

Wie bekannt wurde, erfolgte die Festnahme der Schachspieler aufgrund des offiziellen Verbots dieser Denksportart im Land.

„Sie haben unsere Pässe beschlagnahmt und uns in Einzelzellen gesperrt“

Die renommierte spanische EL PAÍS Zeitung konnte einen der Sportler kontaktieren, der kurz über die Situation an der Grenze und den aktuellen Stand berichtete:

Einzelhaft: „Sie haben unsere Pässe konfisziert und uns drei in getrennten Räumen eingesperrt“, berichtete der afghanische Schachspieler.

Hausarrest in Kabul: Derzeit befinden sich die drei festgenommenen Sportler in Kabul unter Hausarrest; ihr weiteres Schicksal bleibt ungewiss.

Die Einreise eines Sportlers: Das vierte Mitglied der Nationalmannschaft war die einzige Person, die den Grenzposten ohne Hindernisse oder Probleme passieren konnte.

Schachverbot und das Eingreifen der FIDE-Führung

Die Situation um das Schachspiel in Afghanistan hatte sich im Mai 2025 drastisch verschärft:

Religiöses Verbot: Die Regierung des Landes hatte im Mai 2025 unter Berufung auf religiöse Überzeugungen und Scharia-Normen das Schachspielen streng verboten. Daher wurde die Teilnahme der Sportler an der Olympiade in Samarkand als Verstoß gegen das offizielle Regierungsverbot gewertet.

Reaktion des Weltschachverbandes: Der neu gewählte Präsident des Weltschachverbandes (FIDE) Timur Turlow erklärte, er sei über die Lage voll informiert und ergreife notwendige Maßnahmen, um die Sicherheit der afghanischen Schachspieler zu gewährleisten und die diplomatische Krise positiv zu lösen.

Internationale Sportorganisationen und Menschenrechtsaktivisten verfolgen das Schicksal der Großmeister, die für die Ausübung ihres Sports verfolgt werden, mit großer Aufmerksamkeit.