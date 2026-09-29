Taekwondo bei den Asienspielen: 8 Vertreter aus Usbekistan bekannt

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Taekwondo bei den Asienspielen: 8 Vertreter aus Usbekistan bekannt

Im Rahmen der XX. Asienspiele, die vom 1. bis 3. Oktober in Japan stattfinden, werden Taekwondo-Wettbewerbe ausgetragen. Ein bemerkenswerter Aspekt des diesjährigen Turniers ist, dass neben den üblichen Taekwondo-Kämpfen auch Medaillen im virtuellen Taekwondo vergeben werden.

Das „Toyohashi Gymnasium“ ist der Austragungsort der Taekwondo-Wettbewerbe. Die usbekische Nationalmannschaft wird ebenfalls in mehreren Gewichtsklassen auf die Matte gehen und um Medaillen kämpfen.

Wann beginnen die Taekwondo-Wettbewerbe?

Die Wettbewerbe starten am 1. Oktober mit den individuellen Poomsae-Wettbewerben.

Am 2. Oktober folgen die Wettbewerbe im virtuellen Taekwondo sowie im Kyorugi.

Taekwondo WT-Wettbewerbe bei den Asienspielen Am 3. Oktober gehen sie zu Ende.

Somit erwarten die Sportfans drei Tage lang spannende Wettkämpfe in den Disziplinen Poomsae, Kyorugi und virtuelles Taekwondo.

Usbekische Herren-Nationalmannschaft

Usbekistan nimmt bei den Asienspielen bei den Herren in vier Gewichtsklassen teil.

  • -58 kg: Asadbek Samandarov;

  • -68 kg: Najmiddin Qosimxojiyev;

  • -80 kg: Jasurbek Jaysunov;

  • +80 kg: Marat Mavlonov.

Jeder Athlet wird in seiner Gewichtsklasse um die Medaillen der Asienspiele kämpfen.

Damen-Kader steht ebenfalls fest

Bei den Damen wird Usbekistan von drei Taekwondo-Kämpferinnen vertreten.

  • -57 kg: Madina Mirabzalova;

  • -67 kg: Ozoda Sobirjonova;

  • +67 kg: Svetlana Saidova.

Auch sie werden auf die Matte gehen und um Medaillen kämpfen.

Wer vertritt Usbekistan im virtuellen Taekwondo?

Eine der innovativsten Disziplinen im Programm der Asienspiele ist das virtuelle Taekwondo.

Usbekistan wird in dieser Disziplin von Jasurbek Jaysunov vertreten.

Somit wird Jaysunov bei den Asienspielen nicht nur im traditionellen Taekwondo in der Gewichtsklasse bis 80 kg, sondern auch im virtuellen Taekwondo für unser Land antreten.

Wichtiges Dreitagesprogramm für die Usbeken

Datum

Wettbewerb

1. Oktober

Individuelles Poomsae

2. Oktober

Virtuelles Taekwondo und Kyorugi

3. Oktober

Abschluss der Taekwondo WT-Wettbewerbe

Mit dem Beginn der Taekwondo-Wettbewerbe bei den Asienspielen startet für die usbekische Delegation ein weiterer wichtiger Weg zu Medaillen.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur die traditionellen Kyorugi-Kämpfe, sondern auch das virtuelle Taekwondo im Programm der Asienspiele.

Vom 1. bis 3. Oktober richten sich alle Blicke auf das „Toyohashi Gymnasium“. Die usbekischen Taekwondo-Kämpfer werden auf der Matte der Asienspiele um Medaillen kämpfen.

XX. AsienspieleToyohashi GymnasiumJasurbek JaysunovVirtuelles TaekwondoTaekwondo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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