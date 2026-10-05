Neues Kapitel im Leben eines Schachstars: Nodirbek Abdusattorov heiratet

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Neues Kapitel im Leben eines Schachstars: Nodirbek Abdusattorov heiratet

Ein strahlender Star des usbekischen Schachs, einer der stärksten jungen Großmeister auf Weltebene Nodirbek Abdusattoroverlebt ein unvergessliches und freudiges Ereignis in seinem Leben. Der 22-jährige Großmeister, Schachweltmeister und Gewinner zahlreicher prestigeträchtiger internationaler Turniere, gründet eine Familie.

In den sozialen Medien verbreiteten sich die ersten Fotos von der Verlobungsfeier des jungen Paares, die bei der Öffentlichkeit, Fans und Sportbegeisterten auf herzliche Glückwünsche stießen.

Historische Erfolge vor der Hochzeit und die Anerkennung durch den Präsidenten

Dieses freudige Ereignis folgt auf die jüngsten großen sportlichen Erfolge des Schachspielers und seine hohe staatliche Anerkennung:

  • Geschenk des Präsidenten: Vor wenigen Tagen wurde dem jungen Großmeister vom Staatsoberhaupt für seine würdige Vertretung Usbekistans auf internationaler Bühne und seine historischen Ergebnisse 200.000 US-Dollar an Preisgeld, ein neues modernes Haus sowie Volkswagen als Auto feierlich überreicht;

  • Platz in der Weltelite: Nodirbek Abdusattorov festigt weiterhin seinen Platz in der Weltelite des Schachs (unter den stärksten Großmeistern der FIDE-Weltrangliste) und trägt dazu bei, den Ruhm unseres nationalen Sports zu mehren.

«N & S»: Das Paar an der Schwelle zum Glück

Die verbreiteten Fotos zeigen Nodirbek in einem eleganten klassischen Anzug und seine Verlobte in einem raffinierten Kleid, das nationale und moderne Stile vereint, glücklich lächelnd vor einem mit Blumen geschmückten Bogen. Bei der Zeremonie war zudem eine herzförmige Blumenkomposition mit den Initialen des Paares zu sehen.

Millionen von Fans und Schachbegeisterten wünschen dem jungen Champion und seiner zukünftigen Ehefrau unendliches Familienglück, Beständigkeit und große Erfolge auf allen zukünftigen Wegen. Mögen sie glücklich sein!

Nodirbek AbdusattorovSchachFIDESportUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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