Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov schaute sich ein Fußballspiel an, während er auf den Beginn der offiziellen Pressekonferenz vor dem Schachweltmeisterschaftskampf wartete. Der Weltschachverband (FIDE) veröffentlichte dazu ein Video mit einer Anekdote des amerikanischen Großmeisters und Konferenzmoderators Maurice Ashleyüber diesen Moment.

Ein Telefon unter dem Tisch und ein Symbol der Gelassenheit

Laut Maurice Ashley verfolgte Javohir Sindarov kurz vor Beginn der Pressekonferenz ein Fußballspiel auf seinem Handy unter dem Tisch, anstatt nervös zu sein. Experten bezeichneten dies als ein leuchtendes Beispiel dafür, wie extrem ruhig und entspannt der usbekische Schachspieler selbst vor einem so wichtigen Duell um die Weltmeisterkrone bleibt.

Der Pressedienst der FIDE veröffentlichte dieses Video in den sozialen Netzwerken unter dem Titel «Javohir Sindarov: gelassen und... beim Fußballschauen!» mit dieser Überschrift.