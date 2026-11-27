Wie sich Javohir Sindarov vor dem Weltmeisterschaftskampf verhielt
Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov schaute sich ein Fußballspiel an, während er auf den Beginn der offiziellen Pressekonferenz vor dem Schachweltmeisterschaftskampf wartete. Der Weltschachverband (FIDE) veröffentlichte dazu ein Video mit einer Anekdote des amerikanischen Großmeisters und Konferenzmoderators Maurice Ashleyüber diesen Moment.
Ein Telefon unter dem Tisch und ein Symbol der Gelassenheit
Laut Maurice Ashley verfolgte Javohir Sindarov kurz vor Beginn der Pressekonferenz ein Fußballspiel auf seinem Handy unter dem Tisch, anstatt nervös zu sein. Experten bezeichneten dies als ein leuchtendes Beispiel dafür, wie extrem ruhig und entspannt der usbekische Schachspieler selbst vor einem so wichtigen Duell um die Weltmeisterkrone bleibt.
Der Pressedienst der FIDE veröffentlichte dieses Video in den sozialen Netzwerken unter dem Titel «Javohir Sindarov: gelassen und... beim Fußballschauen!» mit dieser Überschrift.
Javohir Sindarovs große Leidenschaft für Fußball
Das Interesse des Großmeisters am Fußball ist vielen bekannt:
Kategorie
Details
Lieblingsverein und Spieler
In einem früheren Interview mit der britischen Zeitung The Guardian erwähnte er, dass er ein leidenschaftlicher Fan des Vereins FC Barcelona und von Lionel Messiist.
Eindrücke von der WM 2026
Der usbekische Schachspieler gab bekannt, dass er nach Nordamerika gereist ist, um die usbekische Nationalmannschaftbei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 persönlich zu unterstützen.
Das aktuelle Duell in Genf
Javohir Sindarov bestreitet seit dem 24. November in der Schweizer Stadt Genf den Weltmeisterschaftskampfgegen den amtierenden Weltmeister Dommaraju Gukesh.
Was glauben Sie, welchen Vorteil verschafft Javohir Sindarov diese mentale Stärke und Gelassenheit im Duell gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh?
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