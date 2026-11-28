Nach der dritten Partie des Schach-Weltmeisterschaftskampfes, der in Genf, Schweiz, stattfindet, entschuldigte sich der amtierende Weltmeister, der Inder Gukesh Dommaradju beim Herausforderer aus Usbekistan, Javohir SindorovDies teilte der Pressedienst des Weltschachverbandes (FIDE) mit.

Ein herzlicher Austausch am Schachbrett

Ein auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Verbandes veröffentlichtes Video zeigt ein kurzes Gespräch zwischen den Kontrahenten, nachdem das spannende Duell nach 60 Zügen mit einem Remis endete. Es stellte sich heraus, dass sich Gukesh dafür entschuldigte, dass er während der Partie gehustet und seinen Gegner damit gestört hatte:

„Es tut mir wirklich leid wegen des Hustens“, sagte der indische Großmeister. „Kein Problem“, antwortete Javohir Sindorovaufrichtig.

Der FIDE-Pressedienst würdigte den gegenseitigen Respekt der beiden jungen Stars und kommentierte das Video mit: „Zwei Gentlemen nach der Partie“ .