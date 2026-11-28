Gukesh Dommaradju entschuldigt sich nach der 3. Partie bei Javohir Sindorov
Nach der dritten Partie des Schach-Weltmeisterschaftskampfes, der in Genf, Schweiz, stattfindet, entschuldigte sich der amtierende Weltmeister, der Inder Gukesh Dommaradju beim Herausforderer aus Usbekistan, Javohir SindorovDies teilte der Pressedienst des Weltschachverbandes (FIDE) mit.
Ein herzlicher Austausch am Schachbrett
Ein auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Verbandes veröffentlichtes Video zeigt ein kurzes Gespräch zwischen den Kontrahenten, nachdem das spannende Duell nach 60 Zügen mit einem Remis endete. Es stellte sich heraus, dass sich Gukesh dafür entschuldigte, dass er während der Partie gehustet und seinen Gegner damit gestört hatte:
„Es tut mir wirklich leid wegen des Hustens“, sagte der indische Großmeister.
„Kein Problem“, antwortete Javohir Sindorovaufrichtig.
Der FIDE-Pressedienst würdigte den gegenseitigen Respekt der beiden jungen Stars und kommentierte das Video mit: „Zwei Gentlemen nach der Partie“ .
Details zum Match und die nächste Partie
Derzeit ist das Gleichgewicht im Kampf um die Weltkrone in Genf gewahrt, und der usbekische Großmeister darf sich auf wichtige Unterstützung freuen:
Statistiken
Offizielle Daten
Ergebnis der 3. Partie
Remis nach 60 Zügen verzeichnet
Gesamtstand des Matches
1,5 : 1,5 (alle drei Partien endeten unentschieden)
Datum und Farben der 4. Partie
Heute, am 28. November , findet sie statt (Gukesh spielt mit Weiß, Sindorov mit Schwarz)
Besondere Unterstützung
In Genf wird Javohir Sindorov persönlich von der Anführerin der kasachischen Frauen-Nationalmannschaft, Bibisara Assaubajewa , unterstützt.
Was glauben Sie, welche Taktik wird Javohir Sindorov heute, am 28. November, in der 4. Partie mit den schwarzen Steinen gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh wählen?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Nachricht mit Ihren Freunden, die das usbekische Schach und die Weltmeisterschaftskämpfe in Genf verfolgen!
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