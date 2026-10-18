Tor und Assist von Eldor Shomurodov führen Basaksehir zum Sieg (Video)

·34·Sport
Tor und Assist von Eldor Shomurodov führen Basaksehir zum Sieg (Video)

Im Rahmen des 7. Spieltags der türkischen Süper Lig empfing der Istanbuler Verein Basaksehir in seinem Heimstadion Gaziantep . In einem intensiven und hart umkämpften Duell am 18. Oktober im prächtigen Fatih-Terim-Stadion sicherten sich die Gastgeber einen wertvollen 2:1-Comeback-Sieg.

Der wahre Held und die Hauptfigur der Begegnung war der Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov . Er war direkt an beiden Toren der Istanbuler beteiligt, indem er ein Tor selbst erzielte und ein weiteres vorbereitete.

Frühes Tor, Dursuns Antwort und Shomurodovs entscheidender Pass

Der Spielverlauf war geprägt von hohem Tempo und Dramatik:

  • Schneller Treffer in der 9. Minute: Bereits in der 9. Minute zeigte Eldor Shomurodov im gegnerischen Strafraum Präsenz und beförderte den Ball präzise ins Netz, um die Gastgeber in Führung zu bringen — 1:0;

  • Ausgleich in der 66. Minute: In der zweiten Halbzeit versuchte Gaziantep, die Initiative zu ergreifen, und glich in der 66. Minute durch einen präzisen Schuss von Serdar Dursun aus — 1:1;

  • Siegtreffer in der 81. Minute: Kurz darauf drängte Basaksehir erneut nach vorne. In der 81. Minute erzielte der eingewechselte Gunesh nach einem brillanten Zuspiel von Shomurodov den Siegtreffer — 2:1;

  • Fayzullayev auf der Bank: Ein weiteres usbekisches Talent des Teams, der Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev, blieb auf Entscheidung des Trainers in dieser Partie auf der Ersatzbank.

Spielbericht

Süper Lig. 7. Spieltag

Basaksehir — Gaziantep 2:1

18. Oktober, Fatih-Terim-Stadion.

Tore: Shomurodov (9), Gunesh (81) — Dursun (66).

  • Basaksehir: Sengezer, Karbownik, Bayram, Ba, Harebashvili (Sahiner, 46), Kemen, Kaluzinski (Gunesh, 57), Olsen (Sari, 57), Brnic (Visca, 72), Shomurodov, Bozok (Yildirim, 72).

Tabelle: Sprung auf den 10. Platz

Dieser wichtige Erfolg verbesserte die Position des Istanbuler Clubs in der Tabelle deutlich:

  • Basaksehir rückt vor: Durch die gewonnenen 3 Punkte erhöhte Basaksehir sein Konto auf 11 Punkte und kletterte in der Tabelle auf den 10. Platz ;

  • Gaziantep auf dem 14. Platz: Der Gegner mit 8 Punkten blieb nach der Niederlage auf dem 14. Platz.

Eldor Shomurodovs Leistung mit einem Tor und einer Vorlage in einem Spiel bewies erneut seine starke Form in der türkischen Meisterschaft und dass er sich zur wichtigsten Offensivkraft von Basaksehir entwickelt.

Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Shomurodovs Trabzon-Test: 10 Fakten, die Sie kennen müssenShomurodovs Trabzon-Test: 10 Fakten, die Sie kennen müssen23 August 17:17Shomurodov-Gala: Başakşehir deklassiert Gençlerbirliği mit 4:0Shomurodov-Gala: Başakşehir deklassiert Gençlerbirliği mit 4:020 September 00:42Bashakshehir geht im Spiel mit Shomurodov und Fayzullayev mit 0:5 unterBashakshehir geht im Spiel mit Shomurodov und Fayzullayev mit 0:5 unter14 September 06:03Shomurodovs Serie von vier Spielen endet: Orban zieht mit Hattrick mit Osimhen gleichShomurodovs Serie von vier Spielen endet: Orban zieht mit Hattrick mit Osimhen gleich14 September 06:28Sieg für Başakşehir oder Überraschung durch Kasımpaşa? Die Analyse vor dem SpielSieg für Başakşehir oder Überraschung durch Kasımpaşa? Die Analyse vor dem Spiel24 April 08:38Başakşehir empfängt Galatasaray — Shomurodovs phänomenale SerieBaşakşehir empfängt Galatasaray — Shomurodovs phänomenale Serie3 September 21:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November