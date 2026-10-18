Im Rahmen des 7. Spieltags der türkischen Süper Lig empfing der Istanbuler Verein Basaksehir in seinem Heimstadion Gaziantep . In einem intensiven und hart umkämpften Duell am 18. Oktober im prächtigen Fatih-Terim-Stadion sicherten sich die Gastgeber einen wertvollen 2:1-Comeback-Sieg.

Der wahre Held und die Hauptfigur der Begegnung war der Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov . Er war direkt an beiden Toren der Istanbuler beteiligt, indem er ein Tor selbst erzielte und ein weiteres vorbereitete.

Frühes Tor, Dursuns Antwort und Shomurodovs entscheidender Pass

Der Spielverlauf war geprägt von hohem Tempo und Dramatik:

Schneller Treffer in der 9. Minute: Bereits in der 9. Minute zeigte Eldor Shomurodov im gegnerischen Strafraum Präsenz und beförderte den Ball präzise ins Netz, um die Gastgeber in Führung zu bringen — 1:0;

Ausgleich in der 66. Minute: In der zweiten Halbzeit versuchte Gaziantep, die Initiative zu ergreifen, und glich in der 66. Minute durch einen präzisen Schuss von Serdar Dursun aus — 1:1;

Siegtreffer in der 81. Minute: Kurz darauf drängte Basaksehir erneut nach vorne. In der 81. Minute erzielte der eingewechselte Gunesh nach einem brillanten Zuspiel von Shomurodov den Siegtreffer — 2:1;

Fayzullayev auf der Bank: Ein weiteres usbekisches Talent des Teams, der Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev, blieb auf Entscheidung des Trainers in dieser Partie auf der Ersatzbank.

Spielbericht

Süper Lig. 7. Spieltag

Basaksehir — Gaziantep 2:1

18. Oktober, Fatih-Terim-Stadion.

Tore: Shomurodov (9), Gunesh (81) — Dursun (66).

Basaksehir: Sengezer, Karbownik, Bayram, Ba, Harebashvili (Sahiner, 46), Kemen, Kaluzinski (Gunesh, 57), Olsen (Sari, 57), Brnic (Visca, 72), Shomurodov, Bozok (Yildirim, 72).

Tabelle: Sprung auf den 10. Platz

Dieser wichtige Erfolg verbesserte die Position des Istanbuler Clubs in der Tabelle deutlich:

Basaksehir rückt vor: Durch die gewonnenen 3 Punkte erhöhte Basaksehir sein Konto auf 11 Punkte und kletterte in der Tabelle auf den 10. Platz ;

Gaziantep auf dem 14. Platz: Der Gegner mit 8 Punkten blieb nach der Niederlage auf dem 14. Platz.

Eldor Shomurodovs Leistung mit einem Tor und einer Vorlage in einem Spiel bewies erneut seine starke Form in der türkischen Meisterschaft und dass er sich zur wichtigsten Offensivkraft von Basaksehir entwickelt.