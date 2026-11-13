Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev bewertet? Statistiken zum Spiel Usbekistan gegen Russland

Im prachtvollen Paxtakor-Stadion in Taschkent endete das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland mit einem unglaublichen Drama und einem Comeback-Sieg der Gäste mit 3:2. Die Leistung unserer Nationalmannschaft, die eine 2:0-Führung aus der Hand gab, sorgte für reichlich Gesprächsstoff.

Das bekannte Statistikportal Flashscore hat die Leistung jedes einzelnen Spielers, der nach diesem intensiven Aufeinandertreffen auf dem Platz stand, individuell bewertet.

Leistungsdaten der usbekischen Nationalspieler

Unser Kapitän und Stürmer, der in der Startelf stand, Eldor Shomurodov spielte bis zur 80. Minute und wurde dann durch Husain Norchayev ersetzt. Das Portal bewertete seine Leistung auf dem Platz mit 6,1 Punkten .

Auch unser offensiver Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev spielte 80 Minuten lang aktiv, bevor er für Azizbek Amonov ausgewechselt wurde, und erhielt 5,8 Punkte .

Usbekische Spieler Spielzeit / Auswechslung Flashscore-Bewertung Dostonbek Hamdamov 62 Minuten gespielt (ersetzt durch Diyor Xolmatov) 6,5 Punkte (Höchster Wert im Team) Akmal Mozgovoy Spielte unermüdlich über die volle Distanz 6,5 Punkte (Bester Wert) Eldor Shomurodov (Kapitän) 80 Minuten gespielt (ersetzt durch Husain Norchayev) 6,1 Punkte Abbosbek Fayzullayev 80 Minuten gespielt (ersetzt durch Azizbek Amonov) 5,8 Punkte

Spieler des Spiels — Nikolay Komlichenko

Der Stürmer, der das Schicksal des Spiels aufseiten der Gäste komplett wendete, Nikolay Komlichenko wurde zum besten Spieler der Partie gewählt. Der Stürmer, der in der 66. Minute der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, erzielte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack und sicherte seinem Team den Sieg. Für diese effiziente Leistung erhielt er vom Portal die Bestnote des Spiels: 8,9 Punkte .

Vor den nächsten Herausforderungen

Beide Mannschaften haben mit der nächsten Vorbereitungsphase begonnen, um ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Die usbekische Nationalmannschaft bestreitet ihr nächstes Freundschaftsspiel am 17. November im Jassim-bin-Hamad-Stadion in Doha, Katar, gegen Saudi-Arabien. Die russische Nationalmannschaft trifft am selben Tag in Krasnodar auf Venezuela.

Wie gut spiegeln die Bewertungen von Flashscore Ihrer Meinung nach die Leistung der Spieler auf dem Platz wider? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!