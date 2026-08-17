Erfolgreiches usbekisches Duo: Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev bewertet?

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Erfolgreiches usbekisches Duo: Wie wurden Shomurodov und Fayzullayev bewertet?

Schon am ersten Spieltag der neuen Saison der türkischen Süper Lig begannen die usbekischen Legionäre, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Der Istanbuler Başakşehir empfing Kocaelispor und feierte zu Hause einen überzeugenden 2:0-Sieg.

Die Partie stand vollständig im Zeichen der Gastgeber. Die Stars der usbekischen Nationalmannschaft hatten maßgeblichen Anteil am Erfolg.

Assist in der 14. Minute, Tor von Shomurodov in der zweiten Halbzeit

Beide Landsleute übernahmen als zentrale Figuren in Başakşehirs Offensive entscheidende Aufgaben auf dem Platz:

  • Fayzullayevs präziser Pass: Bereits in der 14. Minute bereitete Abbosbek Fayzullayev seinem Teamkollegen Christopher Operi eine gute Chance vor, lieferte einen starken Assist und leitete damit die Führung ein;

  • Shomurodovs erstes Tor der neuen Saison: Başakşehirs bester Torschütze Eldor Shomurodov traf in der zweiten Halbzeit, eröffnete sein Torkonto in der neuen Saison und machte den Sieg seiner Mannschaft perfekt.

Flashscore-Bewertungen: 8,3 für Shomurodov, 7,6 für Fayzullayev

Die renommierte internationale Ausgabe von Flashscore mit Schwerpunkt auf Fußballstatistiken und -analysen bewertete die Spieler einzeln:

  • Eldor Shomurodov: Für seine gefährlichen Aktionen vor dem gegnerischen Tor und seinen wichtigen Treffer erhielt er eine Bewertung von 8,3 und wurde zum zweitbesten Spieler auf dem Platz gewählt;

  • Abbosbek Fayzullayev: Der Flügelspieler, der die Saison mit einer Torvorlage begann, erhielt von den Experten eine Bewertung von 7,6;

  • Höchste Bewertung: Christopher Operi, der Torschütze von Başakşehirs erstem Treffer, erzielte im Team die höchste Bewertung — 8,6.

Die nächste Prüfung — Trabzonsporauswärts

Der Istanbuler Klub, der mit einem 2:0-Sieg in die Saison gestartet ist, gehört damit zur Spitzengruppe der Tabelle:

  • Nächstes Spiel: Am 23. August trifft Başakşehir am 2. Spieltag auswärts auf Trabzonspor, einen der Topklubs der Liga.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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