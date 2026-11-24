Drei Spieler der usbekischen Nationalmannschaft wurden in die Nominierungsliste für den Asian Golden Player Award aufgenommen. Abdukodir Khusanov, Abbosbek Fayzullayev und Eldor Shomurodov gehören zu den 30 besten Fußballern des Kontinents.

Dies ist eine bedeutende internationale Anerkennung für Vertreter des usbekischen Fußballs. Besonders bemerkenswert ist, dass sich unter den Kandidaten sowohl zwei in Europa spielende Profis als auch der Kapitän der Nationalmannschaft befinden.

Drei Fußballer aus Usbekistan unter den Kandidaten

Die Liste der 30 Nominierten für den Asian Golden Player Award, der von der großen chinesischen Sportpublikation Titan Sports verliehen wird, wurde bekannt gegeben.

Auch Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft sind dabei:

Abdukodir Khusanov — „Manchester City“;

Abbosbek Fayzullayev — „Basaksehir“;

Eldor Shomurodov — „Basaksehir“.

Dass gleich drei Spieler nominiert wurden, unterstreicht die wachsende Präsenz und das Ansehen des usbekischen Fußballs auf asiatischer Ebene.

Auch ein Legionär von „Pakhtakor“ ist nominiert

Unter den Kandidaten befindet sich auch ein Spieler, der in der usbekischen Meisterschaft aktiv ist. Ayman Hussein, Stürmer des Vereins „Pakhtakor“ aus Taschkent und Nationalspieler des Irak, kämpft ebenfalls um den Asian Golden Player Award.

Dies zeigt, dass auch Legionäre, die in der usbekischen Super League spielen, international zunehmend Beachtung finden.

Japan führt, Usbekistan in den Top 3

In der Länderwertung der Nominierten führt Japan. Sechs Spieler aus diesem Land stehen auf der Liste.

Südkorea folgt mit vier Spielern auf dem zweiten Platz. Usbekistan belegt mit drei Vertretern einen Platz in den Top 3.

Dieser Indikator bedeutet, dass Vertreter unseres nationalen Fußballs auf Augenhöhe mit den führenden Fußballnationen des Kontinents anerkannt werden.

Usbekische Fußballer haben diese Auszeichnung noch nie gewonnen

Der Asian Golden Player Award wird seit 2013 verliehen. Bisher konnte jedoch noch kein Vertreter aus Usbekistan diese Trophäe gewinnen.

Daher ist die diesjährige Nominierung für unsere drei Spieler nicht nur eine persönliche Anerkennung, sondern auch eine Chance, das Ansehen des usbekischen Fußballs auf der internationalen Bühne weiter zu steigern.

Ein Aspekt muss besonders hervorgehoben werden: Der Asian Golden Player Award ist nicht identisch mit der Auszeichnung als „Fußballer des Jahres“, die von der Asian Football Confederation (AFC) vergeben wird. Es handelt sich um eine separate Auszeichnung, die von der Publikation Titan Sports organisiert wird.

Die Hauptfrage, die die usbekischen Fußballfans nun beschäftigt, lautet: Welcher der drei – Khusanov, Fayzullayev oder Shomurodov – könnte zum besten Fußballer des Kontinents gekürt werden?