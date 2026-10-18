Shomurodov-Gala: Eldor trifft erneut in der türkischen Süper Lig (Video)

Im Rahmen des 8. Spieltags der türkischen Süper Lig empfängt der Istanbuler Klub Basaksehir in seinem Stadion das Team von Gaziantep . Die Partie, die um 21:00 Uhr Ortszeit Taschkent angepfiffen wurde, begann für die usbekischen Fußballfans mit einem echten Highlight.

Der Kapitän und Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft, der in der Startelf von Basaksehir stand, Eldor Shomurodov , traf bereits in den Anfangsminuten der Begegnung ins gegnerische Tor und versetzte das Stadion in Ekstase.

Blitzstart in der 8. Minute und Kontrolle in der ersten Halbzeit

Die Begegnung begann mit stürmischen Angriffen der Gastgeber:

Das wichtige Tor von Shomurodov: Bereits in der 8. Spielminute zahlte sich der Angriff von Basaksehir aus: Eldor Shomurodov ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance und eröffnete den Torreigen zum 1:0.

Halbzeitstand: Die ersten 45 Minuten waren von der Initiative und Dominanz der Gastgeber geprägt. Die Teams gingen mit einer knappen Führung (1:0) für die Istanbuler in die Pause.

Fayzullayev auf der Bank: Ein weiteres usbekisches Talent im Team, der Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev, nahm auf Entscheidung des Trainerstabs zunächst auf der Bank Platz; ein Einsatz in der zweiten Halbzeit wird erwartet.

Spielbericht

Süper Lig, 8. Spieltag

Basaksehir — Gaziantep 1:0 (nach der ersten Halbzeit)

18. Oktober, Basaksehir Fatih Terim Stadion.

Tor: Shomurodov (8.).

Basaksehir: Muhammed, Karbovnik, Emin, Ba, Harebashvili, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Brnich, Omüt.

Die Fans warten mit großer Spannung darauf, dass unsere Landsleute in der zweiten Halbzeit eine noch produktivere und brillantere Leistung zeigen.