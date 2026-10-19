Treffen mit Haaland und Khusanov: Bakhodir Jalolov besuchte das Trainingszentrum von Manchester City

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Treffen mit Haaland und Khusanov: Bakhodir Jalolov besuchte das Trainingszentrum von Manchester City

Der zweifache Olympiasieger und zweifache Weltmeister im Amateurboxen, der ungeschlagene usbekische Profiboxer Bakhodir Jalolov (18-0, 15 KOs) besuchte nach seinem erfolgreichen Kampf in London das Trainingszentrum des renommierten englischen Vereins Manchester City .

Der „Big Uzbek“ traf den Weltfußballstar Erling Haaland sowie seinen Landsmann, der für die „Citizens“ spielt, Abdukodir Khusanov , und führte ein herzliches Gespräch mit ihnen.

Der 18. Sieg in London und ein Niederschlag in der 5. Runde

Bakhodir Jalolovs Reise nach Großbritannien begann mit einem weiteren souveränen Sieg im offiziellen Ring:

  • Sieg über Solomon Dacres: Bei einem Profiboxabend in der berühmten O2 Arena in London bestritt unser Landsmann einen 10-Runden-Kampf gegen den Lokalmatador Solomon Dacres (10-2, 3 KOs);

  • Harter Treffer in der 5. Runde: Jalolov, der den Kampf dominierte, brachte seinen Gegner in der fünften Runde aus dem Gleichgewicht und erzielte einen Niederschlag;

  • Ungeschlagene Serie: Unser 32-jähriger Champion, der einstimmig nach Punkten gewann, baute seine Bilanz auf 18 Siege (davon 15 durch K.o.) aus und festigte seinen Status als ungeschlagener Kämpfer.

Treffen bei Manchester City: Unterstützung von Haaland und Khusanov

Nach dem Kampf in London reisten Jalolov und sein Team nach Manchester, um das Gelände der „Citizens“ zu besuchen:

  • Gespräch mit Erling Haaland: Bakhodir Jalolov traf einen der besten Torjäger des Weltfußballs, den norwegischen Stürmer Erling Haaland, und tauschte sich über sportliche Erfahrungen und Erfolge aus;

  • Nationale Unterstützung für Abdukodir Khusanov: Er unterstützte den Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, der für Manchester City spielt, persönlich und wünschte ihm viel Erfolg in der Premier League und auf europäischer Bühne;

  • Reaktionen in den sozialen Medien: Auf seinem Instagram-Profil postete Bakhodir ein historisches Foto mit Haaland, Khusanov und deren Teamkollegen: „Wir haben das Trainingszentrum von Manchester Citybesucht! Vielen Dank an den Verein für den großartigen Empfang!“, schrieb er dazu.

Solche internationalen Reisen von Bakhodir Jalolov, dessen Hauptziel der Gewinn des unangefochtenen Weltmeistertitels in seiner Gewichtsklasse ist, unterstreichen erneut das Ansehen des usbekischen Sports auf der Weltbühne.

Bakhodir JalolovManchester CityErling HaalandSolomon DacresBoxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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