Bahodir Jalolov und Solomon Dakres beim Wiegen vor dem großen Showdown in London

Der ungeschlagene usbekische Schwergewichtler und zweifache Olympiasieger Bahodir Jalolov (17-0, 15 KO) hat das offizielle Wiegen vor seinem nächsten Profikampf absolviert.

Sein Gegner, der Brite Solomon Dakres (10-1, 3 KO) war ebenfalls anwesend, wobei beide Boxer ihre Werte registrieren ließen und am traditionellen Face-to-Face teilnahmen.

Wiegeergebnisse: Jalolov mit deutlichem Gewichtsvorteil

Die von den Organisatoren bekannt gegebenen offiziellen Daten lauten wie folgt:

Bahodir Jalolov: 255,12 Pfund ( 115,72 kg );

Solomon Dakres: 242,9 Pfund ( 110,18 kg );

Gewichtsunterschied: Der usbekische Boxer ist ganze 5,54 Kilogramm schwerer als sein Gegner. Es wird erwartet, dass dieser Faktor Jalolovs Schlagkraft und physischen Druck bei der Distanzkontrolle weiter verstärkt.

Wann und wo findet der Kampf statt?

Austragungsort: London, Großbritannien; Datum:

17. Oktober; Bedeutung des Kampfes:

Für Bahodir Jalolov ist dieses Duell ein entscheidender Test, um in der Schwergewichtsrangliste weiter aufzusteigen und ein offizieller Anwärter auf den Weltmeistertitel zu werden. Bisherige Kämpfe und Form der Boxer

Beide Kämpfer gehen mit einer Serie überzeugender Siege in den Ring:

Jalolovs letzter Erfolg:

Unser Landsmann bestritt seinen letzten Kampf im Mai dieses Jahres. Damals besiegte er den erfahrenen Kroaten Agron Smakici (21-4, 19 KO) durch einen technischen K.o. in der siebten Runde und festigte seinen Status als absoluter Knockout-Künstler. Dakres' Bilanz:

Der Brite stieg zuletzt im Juli 2025 in den Ring und sicherte sich einen wichtigen Sieg durch einstimmige Punktentscheidung gegen den gefährlichen ukrainischen Knockouter Vladislav Sirenko (23-1, 20 KO). Dieser Kampf im Herzen Londons verspricht eines der spannendsten Box-Ereignisse des Jahres für die Fans zu werden.

London markazida kechadigan mazkur bellashuv o‘zbek boksi muxlislari uchun yilning eng qiziqarli voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.