Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen

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Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen

Ein bekannter Bad Left Hook Kommentator des Portals John Hansen der zweifache Olympiasieger und ungeschlagene usbekische Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) sowie der Brite Solomon Dacres (10-1, 3 KO) äußerte sich kritisch zum bevorstehenden Duell.

Der Analyst betonte, dass er Jalolovs Pläne und die Entwicklung seiner Profikarriere skeptisch sehe; selbst nach 17 siegreichen Kämpfen sei keine ernsthafte qualitative Steigerung in seiner Laufbahn erkennbar.

„Vor 3-5 Jahren wäre es interessant gewesen“: Hansens scharfe Kritik

Der amerikanische Experte schreibt über das Tempo von Jalolovs Profikarriere:

  • Gefahr des Stillstands: „Wäre Bakhodir Jalolov vor drei bis fünf Jahren gegen einen Gegner auf dem Niveau von Solomon Dacres in den Ring gestiegen, hätte mich dieser Kampf sehr begeistert. Doch jetzt erweckt er den Eindruck, als würde er nach 17 Profikämpfen praktisch auf der Stelle treten“;

  • Olympischer Zyklus und Konflikt mit dem Profiboxen: Der Experte wies darauf hin, dass bereits der nächste olympische Qualifikationszyklus bevorsteht;

  • Zwei Möglichkeiten: „Man kann mich nur von einer von zwei Dingen überzeugen: Entweder wird dieser Kampf der erste echte Test in Jalolovs Profikarriere, oder es ist nur ein weiterer Kampf, der für die Fans etwas interessanter ist als gewöhnlich, woraufhin Bakhodir wieder Kurs auf sein drittes olympisches Gold nimmt“.

Boxabend in London und der letzte Sieg

Wichtige Details zum bevorstehenden Kampf und Jalolovs aktueller Form:

  • Zeit und Ort des Kampfes: Das Duell Jalolov gegen Dacres am 17. Oktober findet in der britischen Hauptstadt London im Rahmen eines großen Boxabends statt;

  • Hauptkampf des Abends: Im Hauptkampf dieses Boxturniers findet das mit Spannung erwartete Rückmatch zwischen Daniel Dubois und Fabio Wardley statt;

  • Jalolovs letzter Kampf: Bakhodir Jalolov stand zuletzt am 9. Mai dieses Jahres in Manchester im Profiring und besiegte den erfahrenen Kroaten Agron Smakici (21-4, 19 KO) vorzeitig.

Dieser Kampf in London soll für den „Großen Usbeken“ nicht nur die Chance auf den 18. Sieg sein, sondern auch eine Gelegenheit, den Kritikern und Experten aus dem Westen im Ring eine angemessene Antwort zu geben.

Bakhodir JalolovSolomon DacresBad Left HookBoxen LondonSchwergewicht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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