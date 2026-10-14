Wann beginnt der Kampf zwischen Bakhodir Jalolov und Solomon Dacres?

Der zweifache Olympiasieger und berühmte usbekische Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolov bestreitet am 17. Oktober in London seinen nächsten Kampf. Der Gegner unseres Landsmanns ist der erfahrene und technisch versierte britische Faustkämpfer Solomon Dacres sein.

Dieses Duell zwischen zwei starken Boxern stößt bei Boxfans und Experten weltweit auf großes Interesse.

Kampfzeit und Live-Übertragung

Details zum großen Boxabend in London:

Startzeit: Dieser Wettkampf beginnt am 17. Oktober um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit;

Live-Übertragung: Fans können diesen spannenden Kampf live über den internationalen Sport-Streaming-Giganten DAZN verfolgen.

Bakhodir Jalolov: Eine von Knockouts geprägte Bilanz

Unser Landsmann marschiert im Profiring ungeschlagen voran:

Letzter Kampf: Jalolov stieg zuletzt im Mai 2026 gegen Agron Smakici in den Ring und besiegte seinen Gegner durch technischen Knockout;

Profibilanz: Der usbekische Boxer hat 17 Siege auf seinem Konto, von denen 15 vorzeitig durch Knockout erzielt wurden;

Top-Form: Der Olympiasieger nähert sich selbstbewusst der Elite des Schwergewichts, und dieser Kampf spielt eine wichtige Rolle auf seinem Weg zu den Weltmeistertiteln.

Solomon Dacres: Ein Gegner, der zu Hause kämpft

Auch der britische Boxer gilt als ernsthafter und unangenehmer Gegner:

Letzter Kampf: Dacres trat zuletzt im Juli 2025 gegen Vladyslav Sirenko an und sicherte sich einen überzeugenden Sieg durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter;

Ring-Statistik: Der britische Sportler hat 10 Siege und nur 1 Niederlage auf seinem Konto;

Heimvorteil: Dass der Kampf in London stattfindet, dürfte Dacres die Unterstützung der lokalen Fans und einen psychologischen Vorteil verschaffen.

Dieses kompromisslose Duell ist für beide Sportler von entscheidender Bedeutung, um in der Weltrangliste aufzusteigen und den Weg für große Titelkämpfe in der Zukunft zu ebnen.