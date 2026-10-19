In der englischen Premier League kam es zu einem weiteren historischen und unvergesslichen Spektakel. Brighton Mittelfeldspieler Diego Gómez „Crystal Palace“ verblüffte die Fans im Spiel gegen das Team mit einem präzisen Schuss aus unglaublicher Distanz.

Experten zufolge erzielte Gómez das Tor aus einer Entfernung von etwa 51 Metern und sicherte sich damit einen festen Platz unter den Toren mit der größten Distanz in der Geschichte der modernen Premier League.

Das beste Ergebnis seit dem Rekord von Wayne Rooney: Zum ersten Mal seit 2017

Dieses außergewöhnliche Supertor wurde als neuer Rekord in die Annalen des englischen Fußballs aufgenommen:

Der weiteste Treffer seit Rooney: Ein vergleichbares offizielles Tor aus großer Distanz in der Premier League gab es zuletzt im November 2017, als der legendäre Wayne Rooney im Trikot des FC Everton gegen West Ham United aus 58 Metern traf und für weltweites Aufsehen sorgte.

Früher Treffer: Diego Gómez vollbrachte dieses Kunststück bereits in der 7. Spielminute, als er bemerkte, dass der gegnerische Torhüter zu weit vor seinem Kasten stand, und erzielte damit den zweiten Treffer der Partie.

Makellose Ausführung: Die Flugbahn und Präzision des Balls machen dieses Tor zu einem der Hauptanwärter auf die Auszeichnung für das schönste Tor der laufenden Saison.

Ein weiterer Kantersieg von Brighton und 5 Tore

Inspiriert durch dieses Supertor ließen die „Seagulls“ dem Gegner in der verbleibenden Spielzeit keine Chance mehr:

„Crystal Palace“ kassierte 5 Gegentore: Brighton behielt während der gesamten Begegnung die volle Kontrolle und beendete das Spiel mit einem deutlichen Sieg und 5 erzielten Treffern.

Zweiter Kantersieg der Saison: Das Team gewann zum zweiten Mal in dieser Premier-League-Saison mit einem hohen Ergebnis – zuvor hatten die „Seagulls“ den von Frank Lampard trainierten Verein Coventry City mit demselben Resultat besiegt.

Große Herausforderung gegen Liverpool steht bevor

Nach diesem mentalen und glanzvollen Sieg steht Brighton vor einer der schwierigsten Aufgaben des Wettbewerbs: