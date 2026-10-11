Analyse der letzten 5 Spiele vor dem Super-Duell zwischen Liverpool und Manchester City

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Analyse der letzten 5 Spiele vor dem Super-Duell zwischen Liverpool und Manchester City

Heute, am 11. Oktober, findet im Rahmen des 6. Spieltags der englischen Premier League eines der heißesten Spiele der Saison statt, auf das Millionen von Fußballfans gewartet haben. In der legendären Anfield-Arena in Liverpool treffen zwei Giganten aufeinander, die um die Tabellenspitze kämpfen: Liverpool und Manchester City stehen sich gegenüber.

Dieses intensive und prestigeträchtige Duell wird von Schiedsrichter Chris Kavanagh geleitet.

Wann beginnt das Spiel?

Details und Zeitplan des Spiels:

  • Wettbewerb und Phase: Premier League, Spitzenspiel des 6. Spieltags;

  • Spielort: Liverpool, Anfield Stadium;

  • Anstoßzeit: Heute um 20:30 Uhr;

  • Schiedsrichter: Chris Kavanagh.

Die letzten 5 direkten Duelle: Kompromisslosigkeit und Torshow

Ein Blick auf die letzten fünf Begegnungen zwischen den beiden Klubs zeigt, dass kein einziges Unentschieden erzielt wurde. Der Vorteil liegt bei den „Citizens“:

  • 4. April 2026 (FA Cup, Viertelfinale): Manchester City— Liverpool 4:0;

  • 8. Februar 2026 (Premier League, 25. Spieltag): Liverpool — Manchester City 1:2;

  • 9. November 2025 (Premier League, 11. Spieltag): Manchester City — Liverpool 3:0;

  • 23. Februar 2025 (Premier League, 26. Spieltag): Manchester City — Liverpool 0:2;

  • 1. Dezember 2024 (Premier League, 13. Spieltag): Liverpool — Manchester City 2:0.

Was sagen die Zahlen?

  • Siegquote: In 3 der letzten fünf Duelle hat Manchester City, in 2 davon Liverpool gewonnen;

  • Drei Siege in Folge: Die Mannschaft aus Manchester hat alle drei letzten Pflichtspiele gegen die Merseysider gewonnen, dabei insgesamt 9 Tore erzielt und nur 1 Gegentor kassiert;

  • Der Anfield-Faktor: Liverpool will vor heimischer Kulisse und unter dem enormen Druck der Fans die Siegesserie von City beenden und in der Tabelle vorbeiziehen.

Das taktische Duell zweier Top-Trainer und kompromissloser Offensivfußball versprechen heute Abend ein echtes Fest in der Premier League.

LiverpoolManchester CityPremier LeagueChris KavanaghFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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