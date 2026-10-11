Erling Haaland verspottet Erzrivalen vor dem Super-Duell an der Anfield Road

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Erling Haaland verspottet Erzrivalen vor dem Super-Duell an der Anfield Road

Vor dem zentralen Aufeinandertreffen des 6. Spieltags der Premier League zwischen Liverpool und Manchester City hat der Torjäger der „Citizens“, Erling Haaland eine scharfe und ironische Aussage in Richtung der Rivalen gemacht. Der norwegische Stürmerstar beschrieb den Druck bei Spielen gegen die Merseysider und trollte dabei offen seinen Stadtrivalen Manchester United, indem er so tat, als könne er sich nicht an dessen Namen erinnern.

beIN SPORTS Im Interview mit dem Sender sprach Haaland lachend darüber, was er von der Atmosphäre im Stadion „Anfield“ erwartet.

Haalands ironische Aussage: „Wer war das? Manchester United?“

Die norwegische Tormaschine betonte, dass der Druck im gegnerischen Stadion den Spielern von City zusätzliche Adrenalin-Schübe und Motivation verleihe:

  • Erwartung einer „feindseligen“ Atmosphäre: „Ich hoffe, die Atmosphäre im Stadion wird wirklich feindselig sein. Manchester City muss sich so fühlen, wenn sie an der Anfield Road gegen Liverpool antreten, so sollte es eigentlich sein“, sagte der Stürmer.

  • Brutale Ironie gegenüber dem Erzrivalen: Während des Gesprächs machte er sich offen über den Derby-Rivalen lustig: „Ungefähr so wie bei unserem… ähm… ähm… wer war das? Spiel gegen Manchester United“;

  • Psychologischer Vorteil: Haalands lächelnde Kommentare haben vor dem Spiel nicht nur die Tribünen in Liverpool weiter angeheizt, sondern auch im roten Teil Manchesters für große Empörung gesorgt.

Top-Duell in der Premier League: Wann und um wie viel Uhr beginnt das Spiel?

Das Aufeinandertreffen der beiden Titelanwärter ist entscheidend für den Kampf um die Tabellenspitze:

  • Wettbewerb und Spieltag: Premier League, zentrales Spiel des 6. Spieltags;

  • Spielort: Das berühmte Anfield-Stadion in Liverpool;

  • Anstoßzeit: Die Begegnung beginnt heute, am 11. Oktober um 20:30 Uhr Ortszeit Taschkent .

Die intensive Rivalität der letzten Jahre zwischen den beiden Giganten, Haalands Kampfgeist und der enorme Druck an der Anfield Road garantieren ein Fußballspektakel der Extraklasse.

LiverpoolManchester CityErling HaalandPremier LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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