Nachdem eine unabhängige Kommission den Verein in allen Punkten für schuldig befunden hat, über neun Jahre hinweg gegen die Finanzregeln (FFP) der englischen Premier League verstoßen zu haben, hat der Skandal um Manchester City eine neue Dimension erreicht. Pep Guardiola, der nach einer glanzvollen zehnjährigen Ära im Sommer als Cheftrainer zurücktrat, hat seinem ehemaligen Verein und der Führung in dieser schwierigen Lage öffentlich den Rücken gestärkt.

Der 55-jährige Spanier, der derzeit als globaler Botschafter für die „City Football Group“ tätig ist, wandte sich an Millionen Fans weltweit und betonte, dass er fest hinter dem aktuellen Cheftrainer Enzo Maresca, dem CEO Ferran Soriano und dem Vereinsvorsitzenden stehe: „Jeder Manchester City -Fan da draußen soll wissen: Ich bin hier, mehr denn je... Wir werden das gemeinsam überstehen“. Der Verein betont weiterhin seine Unschuld und bereitet sich darauf vor, bis Freitag Berufung einzulegen, während ehemalige Funktionäre den sofortigen Rücktritt des aktuellen Vorstands fordern.

„9 Jahre Vorwürfe, Peps Loyalität und Rücktrittsforderungen“: Die 5 Kernpunkte des Konflikts

„Manchester City“: Die wichtigsten Fakten zum Schuldspruch und Guardiolas Appell:

In allen Anklagepunkten schuldig gesprochen: Eine unabhängige Kommission hat geurteilt, dass Manchester City über 9 Jahre hinweg gegen die Finanzregeln der Premier League verstoßen hat;

Öffentliche Unterstützung und Loyalität von Pep Guardiola: Der ehemalige Trainer äußerte sich über soziale Medien und betonte seine tiefe Verbundenheit mit dem Verein, der Führung, dem neuen Trainer Enzo Maresca und den Fans;

Berufungsfrist bis Freitag: Die Führung der „Citizens“ ist von ihrer Unschuld überzeugt und bereitet eine offizielle Berufung gegen das Urteil vor;

Architekt von 20 Titeln in 10 Jahren: Die Ära der großen Erfolge unter Guardiola wird nun von diesen Untersuchungen überschattet;

Scharfe Forderung des ehemaligen Vorsitzenden: David Bernstein, der den Verein von 1998 bis 2003 leitete, nannte die Situation „entsetzlich“ und forderte den sofortigen Rücktritt des aktuellen Vorstands.

Klassifizierung des Finanzfalls von Manchester City und die Positionen der Parteien

Vergleich der Ergebnisse der Finanzprüfung, Guardiolas Haltung und der Einschätzung der ehemaligen Führung:

Indikatoren und Analysekriterien Der Verein und Pep Guardiola Anklageergebnis und Gegenposition (David Bernstein) Offizielle Entscheidung der Kommission Ablehnung des Urteils, offizielle Berufung bis Freitag Vollumfänglich schuldig wegen Verstoßes gegen Finanzregeln über 9 Jahre Status von Pep Guardiola Ehemaliger Cheftrainer (20 Titel in 10 Jahren), Botschafter der „City Football Group“ Experte, dessen erste zwei Saisons direkt in den Untersuchungszeitraum fallen Peps Kernbotschaft „Ich bin mehr denn je hier. Wir werden das gemeinsam überstehen“ Hat mehrfach betont, volles Vertrauen in die Informationen der Führung zu haben Aktuelle Mannschaft und Trainer Der Trainerstab um Enzo Maresca wird voll unterstützt Druck auf die Führung wächst, harte Strafen werden erwartet Schicksal des Vorstands Ferran Soriano und der Vorstand versuchen, ihr Handeln zu rechtfertigen „Das ist absolut entsetzlich, der Vorstand muss sofort zurücktreten“

Sport- und Finanzrechtsexpertise: Welche Strafe droht den „Citizens“?

Fazit von britischen Sportrechtlern, Fußballökonomen und Kommentatoren der englischen Presse:

„Der schwerwiegendste Präzedenzfall in der Geschichte der Premier League“: Der Schuldspruch wegen neun Jahren Finanzverstößen wiegt deutlich schwerer als die Fälle von Everton und Nottingham Forest; sollte die Berufung scheitern, drohen Manchester City beispiellose Punktabzüge, Geldstrafen oder sogar der Zwangsabstieg;

Guardiolas emotionaler Schutzschild: Obwohl Guardiola sich von City verabschiedet hat, ist seine Loyalität gegenüber dem Verein und Ferran Soriano ein wichtiger PR-Schutzschild für die Führung; mit seinem Statement will Pep die Fans einen und den aktuellen Trainer Enzo Maresca vor externem Druck schützen;

Krise der Unternehmensführung: Wie der ehemalige Vorsitzende David Bernstein betonte, werden in börsennotierten Systemen nach solch schweren Vorwürfen Vorstände suspendiert oder treten zurück; der Berufungsprozess und mögliche Sanktionen könnten Sponsorenverträge, die Transferpolitik und das internationale Image des Vereins irreparabel schädigen.

Ist der Schuldspruch der unabhängigen Kommission der Premier League gegen Manchester City Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, oder handelt es sich um einen politischen Schachzug, um die jahrelange Dominanz des Vereins zu brechen? Welche Strafe sollte City erhalten, falls die Vorwürfe bestehen bleiben – Punktabzug oder Zwangsabstieg? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des Skandals, der den Weltfußball erschüttert, mit anderen Fans!