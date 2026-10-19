Aichi-Nagoya 2026: Fünf Medaillen für das usbekische Para-Judo-Team am ersten Tag

Die Wettkämpfe des ersten Tages bei den Para-Asienspielen im japanischen Aichi-Nagoya begannen für die usbekische Delegation mit einer wahren Medaillenflut.

Unsere Sportler, die im Para-Judo auf die Tatami traten, zeigten hohe technische Fertigkeiten sowie unbändigen Willen und sicherten unserem Team gleich 2 Silber- und 3 Bronzemedaillen. Sie fügten diese ihrer Bilanz hinzu.

Der Weg ins Finale: Zwei Silbermedaillen

Die Leistungsträger unseres Teams agierten bis zu den Finalkämpfen souverän und belegten den zweiten Platz auf dem Podium:

Uljon Amriyevas neuer Meilenstein (Klasse J1, -60 kg): Amriyeva, die im Frauenwettbewerb antrat, überstand alle Qualifikationsrunden erfolgreich und lieferte sich im entscheidenden Finale einen harten Kampf gegen die Chinesin Shi Yi Jie, wodurch sie unserer Delegation eine wertvolle Silbermedaille sicherte.

Besser als das Ergebnis von Hangzhou: Es ist erwähnenswert, dass Uljon Amriyeva bei den Para-Asienspielen 2022 in Hangzhou noch Bronze gewann, ihr Ergebnis dieses Mal jedoch verbessern konnte und Silbermedaillengewinnerin wurde.

Willensstarker Kampf von Kemran Nurillayev (Klasse J2, -70 kg): Im Männerwettbewerb besiegte Kemran Nurillayev alle seine Gegner und erreichte das Finale. Im Kampf um Gold gegen den Kasachen Ibragim Nurmakhanuli sicherte sich unser Landsmann am Ende die Silbermedaille.

Bronzemedaillen: Ein fester Platz auf dem Podium

Darüber hinaus bereicherten drei weitere unserer Para-Judokas, die in den Übergangs- und kleinen Finalkämpfen eine hervorragende Vorbereitung zeigten, die Medaillenbilanz des Teams:

Bonu Babayeva (Klasse J1, -52 kg): Bonu, die in der Leichtgewichtsklasse kämpfte, startete aktive Angriffe gegen ihre Gegnerinnen und wurde Gewinnerin der Bronzemedaille.

Fotima Toirova (Klasse J1, -60 kg): Eine weitere Vertreterin unseres Landes, die die Ehre in dieser Gewichtsklasse würdig verteidigte, stieg auf die dritte Stufe des Podiums.

Ibrohim Akbarov (Klasse J1, -70 kg): Ibrohim, der in den intensiven Männerduellen Standhaftigkeit bewies, sicherte der Delegation eine weitere Bronzemedaille.

Diese fünf im Para-Judo gewonnenen Medaillen leisten einen wichtigen Beitrag zur Festigung der Spitzenplätze des usbekischen Teams in der Gesamtwertung der Para-Asienspiele in Aichi-Nagoya.