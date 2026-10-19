Bobur Toshtemirov wird Champion und bricht den Rekord bei den Para-Asienspielen in Aichi-Nagoya

Bereits am ersten Tag der offiziell in Aichi-Nagoya, Japan, gestarteten Para-Asienspiele konnte das usbekische Nationalteam ein historisches Ergebnis verbuchen.

Im 3-km-Einzelverfolgungsrennen der Männer im Para-Bahnradsport vertrat unser Land Bobur Toshtemirov der sich gegen alle Konkurrenten durchsetzte, den höchsten Platz auf dem Podium einnahm und die Goldmedaille gewann.

Ein intensives Finale und ein neuer Rekord

Der entscheidende Wettkampf verlief kompromisslos und bei hoher Geschwindigkeit:

Sieg über den koreanischen Konkurrenten: Im Finalrennen trat unser Landsmann gegen den Vertreter aus Südkorea an und übernahm bereits ab den ersten Runden die Initiative;

Die Zielzeit von 3:41,263 Minuten: Toshtemirov bewältigte die 3-Kilometer-Distanz in 3 Minuten und 41,263 Sekunden und ließ seinem Gegner keine Chance;

Rekord der Para-Asienspiele: Diese beeindruckende Zeit wurde als neuer offizieller Rekord in der Geschichte der Para-Asienspiele in die Annalen des Wettbewerbs aufgenommen.

Ein neues Kapitel im usbekischen Para-Radsport

Dieser Sieg von Bobur Toshtemirov hat eine doppelte historische Bedeutung:

Erstes Gold im Para-Radsport: Dies ist die erste Goldmedaille, die in der Geschichte des usbekischen Sports bei den Para-Asienspielen im Para-Bahnradsport gewonnen wurde;

Die erste Medaille unserer Delegation: Toshtemirov sicherte der usbekischen Sportdelegation bei den Spielen in Aichi-Nagoya die erste Medaille – und zwar direkt in der höchsten Qualität, Gold.

Dieser starke Auftakt auf der Bahnradstrecke verleiht auch den anderen usbekischen Athleten bei den Para-Asienspielen hohe Motivation und Zuversicht.