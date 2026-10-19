Neuer Asienrekord durch Lolaxon Qodirova: Nationaler Triumph bei den Para-Asienspielen in Japan

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Neuer Asienrekord durch Lolaxon Qodirova: Nationaler Triumph bei den Para-Asienspielen in Japan

Die Schwimmwettbewerbe bei den prestigeträchtigen vierten Para-Asienspielen, die derzeit im japanischen Aichi-Nagoya stattfinden, wurden für die Delegation aus Usbekistan zu einem wahren Triumphzug voller Rekorde.

Unsere Landsleute bewiesen in gleich zwei Disziplinen ihre Überlegenheit und trugen zum Konto unserer Nationalmannschaft zwei Goldmedaillen bei und stellten einen neuen Kontinentalrekord auf.

Historisches Ergebnis und neuer Asienrekord durch Lolaxon Qodirova

Die Freistil-Wettbewerbe der Frauen hinterließen bei den Fans einen bleibenden Eindruck:

  • Intensives Rennen in der Klasse S5: Im entscheidenden Finale über 50 Meter Freistil ließ Lolaxon Qodirova ihren Konkurrentinnen keine Chance;

  • Zielzeit von 37,88 Sekunden: Unsere Landsfrau absolvierte die Distanz in 37,88 Sekunden überquerte als Erste die Ziellinie und sicherte sich den Meistertitel;

  • Neuer Kontinentalrekord: Diese Leistung brachte nicht nur die Goldmedaille, sondern markierte auch einen neuen offiziellen Rekord bei den Para-Asienspielen und auf ganz Asien-Ebene, der mit goldenen Lettern in die Geschichte des Wettbewerbs einging.

Neuer Asienrekord durch Lolaxon Qodirova: Nationaler Triumph bei den Para-Asienspielen in Japan

Weitere Goldmedaille durch Yegor Bolotov

Auch bei den Männern setzte ein Vertreter Usbekistans ein starkes Zeichen:

  • 100-Meter-Distanz in der Klasse S13: Der Weltmeister Yegor Bolotov, der in der Klassifizierung für Sportler mit Sehbehinderung antrat, dominierte das Rennen über die gesamte Distanz;

  • Zeit von 52,90 Sekunden: Bolotov erreichte das Ziel mit einer Zeit von 52,90 Sekunden und ließ seine engsten Verfolger hinter sich, um die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs zu gewinnen;

  • Ein Schritt in Richtung Paralympics: Dieses Ergebnis unterstreicht erneut das hohe Ansehen der usbekischen Para-Schwimmschule auf internationaler Bühne.

Diese aufeinanderfolgenden Goldmedaillen in den Becken von Aichi-Nagoya haben die Position der usbekischen Nationalmannschaft im Medaillenspiegel deutlich verbessert.

Aichi-NagoyaPara-AsienspieleLolaxon QodirovaYegor BolotovSchwimmen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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