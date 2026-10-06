Die usbekische Sportdelegation hat die in Japan ausgetragenen Asienspiele Aichi–Nagoya 2026 mit 70 Medaillen beendet. Das Nationalteam hat 21 Gold-, 25 Silber- und 24 Bronzemedaillen gewonnen. Dieses Ergebnis ermöglichte es Usbekistan, im Medaillenspiegel in Asien den fünften Platz zu belegen.

Bemerkenswert ist, dass während der laufenden Wettkämpfe die Geldprämien für die Medaillengewinner der Asienspiele und Para-Asienspiele sowie deren Trainer erhöht wurden.

Daher stellt sich vor dem Hintergrund der 70 in Aichi–Nagoya gewonnenen Medaillen eine weitere Frage: Wie viel Geld könnte den usbekischen Athleten und Trainern nach den neuen Prämiensätzen ausgezahlt werden?

25.000 Dollar für eine Goldmedaille

Gemäß dem Dekret des Präsidenten Nr. PQ-347 vom 21. September wurden die Geldprämien für die Sieger und Medaillengewinner der Asienspiele und Para-Asienspiele erhöht.

Nach der neuen Regelung gilt für die Athleten:

Goldmedaille — 25.000 Dollar ;

Silbermedaille — 12.500 Dollar ;

Bronzemedaille — 6.250 Dollar

als Prämie.

Auch für die Trainer ist ein separates Anreizsystem vorgesehen:

für eine Goldmedaille — 10.000 Dollar ;

für eine Silbermedaille — 5.000 Dollar ;

für eine Bronzemedaille — 2.500 Dollar.

Das Dekret ist am 23. September in Kraft getreten.

Somit ist zu erwarten, dass die Medaillengewinner von Aichi–Nagoya auf Basis der neuen Sätze belohnt werden, die nach Beginn der Wettkämpfe in Kraft getreten sind.

Wie hoch ist der Betrag bei einer hypothetischen Rechnung für 21 Goldmedaillen?

Wenn wir davon ausgehen, dass für jede der 21 Goldmedaillen im usbekischen Konto jeweils ein Athlet und ein Trainer stehen, ergibt sich für eine Goldmedaille eine Gesamtsumme von 35.000 Dollar .

Für 21 Goldmedaillen:

21 × 35.000 = 735.000 Dollar.

Das bedeutet, in der hypothetischen Rechnung entfallen auf Athleten und Trainer für Goldmedaillen 735.000 Dollar .

Hierbei entfallen 525.000 Dollar auf die Athletenprämien und 210.000 Dollar auf die Trainer.

Für 25 Silbermedaillen — 437.500 Dollar

Für eine Silbermedaille sind 12.500 Dollar für den Athleten und 5.000 Dollar für den Trainer festgelegt.

Somit ergibt sich für eine Silbermedaille eine hypothetische Gesamtprämie von:

12.500 + 5.000 = 17.500 Dollar.

Unter Berücksichtigung der 25 Silbermedaillen für Usbekistan:

25 × 17.500 = 437.500 Dollar.

Das bedeutet, bei den Silbermedaillen ergibt sich rechnerisch ein Betrag von 437.500 Dollar .

Wie viel für 24 Bronzemedaillen?

Für eine Bronzemedaille sind 6.250 Dollar für den Athleten und 2.500 Dollar für den Trainer vorgesehen.

Für eine Bronzemedaille:

6.250 + 2.500 = 8.750 Dollar.

Für 24 Bronzemedaillen:

24 × 8.750 = 210.000 Dollar.

Somit beläuft sich die hypothetische Rechnung für Bronzemedaillen auf 210.000 Dollar.

Insgesamt 1 Million 382.500 Dollar

Fassen wir nun die Berechnung für alle drei Medaillenarten zusammen:

Medaille Anzahl Hypothetische Summe für Athlet + Trainer Gold 21 735.000 $ Silber 25 437.500 $ Bronze 24 210.000 $ Gesamt 70 1.382.500 $

Ebenso ergibt sich auf Basis des hypothetischen Ansatzes, dass jede Medaille einem Athleten und einem Trainer zugeordnet wird, eine Gesamtsumme von 1 Million 382.500 Dollar für 70 Medaillen .

Es ist jedoch nicht korrekt, diese Zahl als die endgültige, exakte Prämie für die usbekische Delegation anzusehen.

Warum könnte der tatsächliche Betrag anders ausfallen?

Der Grund ist, dass nicht alle Medaillen in Aichi–Nagoya in Einzelwettbewerben gewonnen wurden.

In einigen Sportarten treten mehrere Athleten als Team an. Auch bei Paar- und Mannschaftswettbewerben kann eine Medaille mehreren Athleten gehören.

Zudem bedeutet das Verfahren zur Auszahlung der Trainerprämien nicht automatisch, dass für jede Medaille immer der gleiche Betrag für einen Trainer berechnet wird.

Aus diesem Grund ist die Rechnung über 1,3825 Millionen Dollar nur eine hypothetische arithmetische Berechnung auf Basis der Medaillenanzahl und der neuen Sätze.

Die tatsächliche Auszahlungshöhe kann je nach Sportart, Anzahl der Medaillengewinner und den Vergütungsrichtlinien variieren.

Mit welchem Ergebnis hat Usbekistan Aichi–Nagoya beendet?

Dennoch waren die 70 Medaillen ein beachtliches Ergebnis für die usbekische Delegation.

Die nationalen Athleten haben bei den Asienspielen in Japan 21 Gold-, 25 Silber- und 24 Bronzemedaillen gewonnen.

Das Wichtigste ist, dass Usbekistan im Medaillenspiegel den fünften Platz belegt hat.

Dieses Ergebnis zeigt erneut die Wettbewerbsfähigkeit des usbekischen Sports auf dem asiatischen Kontinent, nicht nur bei der Anzahl der Medaillen, sondern auch im Kampf um die Spitzenplätze.

Die neuen Prämiensätze haben zudem die finanzielle Attraktivität dieses Erfolgs deutlich erhöht.

Die 70 Medaillen, die in die Geschichte von Aichi–Nagoya 2026 eingehen werden, 70 Medaillen sind nun nicht nur wegen der Siege der Athleten von Bedeutung, sondern auch aufgrund der für sie festgelegten neuen Prämien. Bei der Ermittlung der endgültigen Auszahlungssumme wird jedoch selbstverständlich berücksichtigt, ob die Medaillen in Einzel-, Paar- oder Mannschaftswettbewerben errungen wurden.