9 Medaillen für Usbekistan in Aichi-Nagoya: Zwei Goldmedaillen gewonnen

Ein weiterer erfolgreicher Tag für die usbekische Sportdelegation bei den Asienspielen in Japan ist zu Ende gegangen. Bei den Wettkämpfen am 30. September gewannen unsere Athleten 2 Gold-, 2 Silber- und 5 Bronzemedaillen.

Die herausragendsten Ergebnisse des Tages wurden im Judo und Ringen erzielt. Sita Qadamboyeva und Aytjan Xalmaxanov konnten sich den Titel bei den Asienspielen sichern, während zwei weitere Athleten Silber und fünf Athleten Bronze gewannen.

Zwei Athleten – Champions der Asienspiele

Am 30. September wurden dem Medaillenspiegel der usbekischen Delegation zwei Goldmedaillen hinzugefügt.

Sita Qadamboyeva ließ im Judo alle ihre Konkurrentinnen hinter sich, erreichte das Finale und wurde durch ihren Sieg im entscheidenden Kampf Champion der Asienspiele.

Im Ringen Aytjan Xalmaxanov bescherte Usbekistan die nächste Goldmedaille. Er zeigte im Finale eine starke Leistung und sicherte sich den Titel.

Die zwei Goldmedaillen waren die wichtigsten Ergebnisse des Programms der usbekischen Delegation am 30. September.

Zwei Silbermedaillen kamen ebenfalls hinzu

Im Laufe des Tages erreichten zwei weitere unserer Athleten das Finale und mussten sich mit Silber begnügen.

Im Judo Abdurahim Nutfulloyev zeigte eine erfolgreiche Leistung in seiner Gewichtsklasse und kämpfte im Finale. Nach der Niederlage im entscheidenden Kampf wurde er Silbermedaillengewinner der Asienspiele.

Im Ringen Rafael Sitsuashvili platzierte sich unter den Medaillengewinnern. Er beendete den Wettbewerb ebenfalls mit einer Silbermedaille.

Boxer gewannen drei Bronzemedaillen

Auch die usbekischen Boxer leisteten am 30. September einen bedeutenden Beitrag zum Medaillenschatz der Delegation.

Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova und Shavkatjon Boltayev gewannen in ihren jeweiligen Gewichtsklassen Bronzemedaillen.

Ihre Ergebnisse wurden als weitere Erfolge für das usbekische Boxen bei den Asienspielen verbucht.

Weitere Bronze im Judo und Ringen

Neben den Boxern stiegen auch Vertreter des Judo und Ringens für Usbekistan auf das Podium.

Samariddin Qo‘chqorov gewann den Kampf um die Bronzemedaille im Judo und belegte den dritten Platz.

Im Ringen Jalgasbay Berdimuratov war im Kampf um Bronze erfolgreich und bescherte der usbekischen Delegation eine weitere Medaille.

Medaillengewinner aus Usbekistan am 30. September

Medaille Athlet Sportart Gold Sita Qadamboyeva Judo Gold Aytjan Xalmaxanov Ringen Silber Abdurahim Nutfulloyev Judo Silber Rafael Sitsuashvili Ringen Bronze Feruza Kazakova Boxen Bronze Sitora Turdibekova Boxen Bronze Shavkatjon Boltayev Boxen Bronze Samariddin Qo‘chqorov Judo Bronze Jalgasbay Berdimuratov Ringen

9 Medaillen an einem Tag

Somit hat die usbekische Sportdelegation am 30. September 9 Medaillen – 2 Gold, 2 Silber und 5 Bronze gewonnen.

Die Ergebnisse des Tages wurden maßgeblich von den Vertretern des Judo, Ringens und Boxens geprägt. Zwei Titel, zwei Finalteilnahmen und fünf Bronzemedaillen zeigten, dass die usbekischen Athleten in Aichi-Nagoya weiterhin um Spitzenplätze kämpfen.

Bei den Asienspielen stehen noch weitere Wettkämpfe an. Das bedeutet, dass die Chancen für die usbekische Delegation, ihren Medaillenspiegel weiter auszubauen, bestehen bleiben.