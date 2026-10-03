Südkorea besiegt: Unsere Judokas gewinnen Bronze bei den Asienspielen

·20·Sport
Südkorea besiegt: Unsere Judokas gewinnen Bronze bei den Asienspielen

Bei den laufenden Asienspielen 2026 in den japanischen Städten Aichi und Nagoya feiert die Sportdelegation aus Usbekistan einen weiteren Erfolg. Unsere Judo-Nationalmannschaft sicherte sich im Mixed-Team-Wettbewerb die Bronzemedaille.

Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, setzten sich unsere Landsleute in einem dramatischen Duell um den dritten Platz gegen eines der stärksten Teams des Kontinents durch.

Kampf um das Podium: Ein 4:2-Sieg

Im Kampf um die Bronzemedaille im Mixed-Team-Wettbewerb trafen unsere Judokas auf das starke und renommierte Südkorea Nationalteam als Gegner:

  • Dominanz auf der Matte: In den entscheidenden Kämpfen auf der Matte zeigten die usbekischen Athleten starke Willenskraft, brillante Taktik und eine herausragende Technik.

  • Endstand: Nach einer intensiven und kompromisslosen Serie konnten unsere Landsleute Südkorea mit 4:2 überzeugend besiegen.

Dank dieses Sieges kletterte unsere Judo-Nationalmannschaft auf den dritten Platz des Podiums bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 und sicherte der usbekischen Delegation eine wertvolle Bronzemedaille.

Asienspiele 2026JudoUsbekische SportdelegationAichi-NagoyaSport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Skandal bei den Asienspielen: Usbekischer Athlet wegen Dopings suspendiertSkandal bei den Asienspielen: Usbekischer Athlet wegen Dopings suspendiertHeute 09:22Absoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den AsienspielenAbsoluter Rekord: Wladimir Swetschnikow gewinnt Gold bei den Asienspielen24 September 17:21Asienspiele: Usbekistan nach Tag 13 in den Top Vier (Medaillenspiegel)Asienspiele: Usbekistan nach Tag 13 in den Top Vier (Medaillenspiegel)Gestern 21:39Asienspiele: Usbekistan belegt nach 11 Tagen den 4. PlatzAsienspiele: Usbekistan belegt nach 11 Tagen den 4. Platz1 Oktober 07:55Fazit des 10. Tages bei den Asienspielen: Usbekistan auf Platz 4, Kasachstan fällt auf Rang 8Fazit des 10. Tages bei den Asienspielen: Usbekistan auf Platz 4, Kasachstan fällt auf Rang 829 September 21:29Tag 9 der Asienspiele: Usbekistan festigt Platz 4 mit 42 MedaillenTag 9 der Asienspiele: Usbekistan festigt Platz 4 mit 42 Medaillen28 September 23:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov