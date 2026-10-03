Südkorea besiegt: Unsere Judokas gewinnen Bronze bei den Asienspielen

Bei den laufenden Asienspielen 2026 in den japanischen Städten Aichi und Nagoya feiert die Sportdelegation aus Usbekistan einen weiteren Erfolg. Unsere Judo-Nationalmannschaft sicherte sich im Mixed-Team-Wettbewerb die Bronzemedaille.

Wie der Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, setzten sich unsere Landsleute in einem dramatischen Duell um den dritten Platz gegen eines der stärksten Teams des Kontinents durch.

Kampf um das Podium: Ein 4:2-Sieg

Im Kampf um die Bronzemedaille im Mixed-Team-Wettbewerb trafen unsere Judokas auf das starke und renommierte Südkorea Nationalteam als Gegner:

Dominanz auf der Matte: In den entscheidenden Kämpfen auf der Matte zeigten die usbekischen Athleten starke Willenskraft, brillante Taktik und eine herausragende Technik.

Endstand: Nach einer intensiven und kompromisslosen Serie konnten unsere Landsleute Südkorea mit 4:2 überzeugend besiegen.

Dank dieses Sieges kletterte unsere Judo-Nationalmannschaft auf den dritten Platz des Podiums bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 und sicherte der usbekischen Delegation eine wertvolle Bronzemedaille.