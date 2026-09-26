Wichtige Treffen Usbekistans auf der internationalen Sportbühne in Aichi-Nagoya

Die laufenden Asienspiele Aichi-Nagoya 2026 in Japan sind nicht nur ein Schauplatz für den Medaillenkampf der Athleten, sondern auch ein Ort für wichtige Dialoge zwischen Vertretern der internationalen Sportgemeinschaft. Auch die Delegation aus Usbekistan nahm im Rahmen dieses bedeutenden Sportforums an einer Reihe hochrangiger Treffen teil.

Die XX. Asienspiele, die von der Präfektur Aichi und der Stadt Nagoya ausgerichtet werden, finden vom 19. September bis zum 5. Oktober statt. Usbekistan nimmt mit dem größten Aufgebot seiner Geschichte an diesem Wettbewerb teil – 396 Athleten vertreten die Ehre des Landes in 42 Sportarten.

Neben den Wettkämpfen werden auch Treffen fortgesetzt, die darauf abzielen, die Zusammenarbeit Usbekistans mit internationalen Sportorganisationen zu stärken.

Treffen mit Kirsty Coventry abgehalten

Im Rahmen von Aichi-Nagoya 2026 trafen Otabek Umarov, Vizepräsident des Olympic Council of Asia und Erster Stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan, sowie Shahnoza Mirziyoyeva, Mitglied des World Aquatics Executive Bureau und Erste Stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Paralympischen Komitees von Usbekistan, mit der Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, Kirsty Coventry, zusammen.

Während des Dialogs wurden Fragen zur weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit innerhalb der internationalen Sportgemeinschaft, zur Unterstützung der olympischen Bewegung und zur Sicherstellung angemessener Bedingungen für die Athleten erörtert.

Kirsty Coventry hatte sich bereits kurz vor Beginn der Spiele von Aichi-Nagoya 2026 mit der Sportinfrastruktur in Japan und den für die Athleten geschaffenen Bedingungen vertraut gemacht. Die IOC-Chefin bewertete die Unterbringungseinrichtungen für die Athleten in Nagoya positiv.

Ein wichtiger internationaler Dialograum für Usbekistan

Aichi-Nagoya 2026 ist nicht nur einer der größten Sportwettbewerbe des Kontinents, sondern gewinnt auch als Plattform für wichtige Dialoge unter Beteiligung der Führungskräfte asiatischer und globaler Sportorganisationen an Bedeutung.

Insbesondere die Teilnahme der Führung des Olympic Council of Asia und der Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees an den Wettbewerbsprozessen unterstreicht die Relevanz der internationalen Zusammenarbeit im Sportbereich. Nach Angaben des OCA besuchten IOC-Präsidentin Kirsty Coventry und OCA-Präsident Scheich Joaan bin Hamad Al Thani Nagoya, um sich mit den Athleten zu treffen und die Unterkünfte zu besichtigen.

Unter diesem Gesichtspunkt sind die Treffen der usbekischen Vertreter mit den Leitern internationaler Sportorganisationen auch für die Sportdiplomatie des Landes von großer Bedeutung.

Das Hauptaugenmerk lag auf angemessenen Bedingungen für die Athleten, der Unterstützung der olympischen Bewegung und der Hebung der internationalen Zusammenarbeit auf ein neues Niveau.

Die Frage der Organisation von Großveranstaltungen auf hohem Niveau

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Treffen war die Frage der Organisation internationaler Wettbewerbe auf hohem Niveau.

Im modernen Sport werden die Ergebnisse eines Wettbewerbs nicht nur durch die Leistungen auf dem Spielfeld oder in den Arenen bestimmt. Auch die Unterbringung, die Vorbereitung, die medizinische und logistische Versorgung der Athleten sowie die Wettbewerbsinfrastruktur müssen hohen Anforderungen entsprechen.

Aichi-Nagoya 2026 selbst zeigt, dass diesen Fragen große Aufmerksamkeit geschenkt wird. An dem Wettbewerb nehmen Vertreter von 45 Nationalen Olympischen Komitees teil, wobei die Athleten in Hotels, temporären Unterkünften und auf einem Kreuzfahrtschiff in Nagoya und der Präfektur Aichi untergebracht sind.

Neue Dialoge in der usbekischen Sportdiplomatie

Die Treffen von Otabek Umarov und Shahnoza Mirziyoyeva mit den Leitern internationaler Sportorganisationen zielen darauf ab, die Kooperationsbeziehungen Usbekistans in der olympischen und globalen Sportbewegung weiterzuentwickeln.

In solchen Dialogen spielen Bereiche wie der Schutz der Interessen der Athleten, das Studium der Erfahrungen bei der Organisation internationaler Wettbewerbe, die Entwicklung der Sportinfrastruktur und der Ausbau der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen eine wichtige Rolle.

Derzeit nimmt die usbekische Delegation mit einem großen Aufgebot an Aichi-Nagoya 2026 teil. Nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees kämpfen die Athleten des Landes in 42 Sportarten um Medaillen.

Somit werden die Asienspiele in Japan für die usbekischen Athleten nicht nur zum Schauplatz des Medaillenkampfes, sondern auch zu einer wichtigen Plattform, um die Beziehungen des Landes zur internationalen Sportgemeinschaft weiter zu festigen.

Das Hauptziel der Treffen inAichi-Nagoya lässt sich auf einen Punkt zusammenfassen: Die weitere Entwicklung des usbekischen Sports auf internationaler Ebene, die Sicherstellung angemessener Bedingungen für die Athleten und die Durchführung von Großveranstaltungen auf hohem Niveau.