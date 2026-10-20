Wird City aus der Premier League verbannt? Fußball-Insider enthüllt brisante Details

Als eine der spektakulärsten und umfangreichsten Untersuchungen in der Geschichte des englischen Fußballs gilt Manchester City – nun sind neue und schwerwiegende Details zum Fall bekannt geworden. Der bekannte Fußball-Insider und Journalist Oliver Holtbehauptet, dass den „Citizens“ zum Ende der laufenden Saison der offizielle Ausschluss aus der englischen Premier League (EPL) droht.

Die Führung der Premier League bereitet sich darauf vor, schneller und härter als erwartet gegen den Verein vorzugehen, dem Verstöße gegen Finanzregeln vorgeworfen werden.

Keine Berufung abgewartet: Warum wird die Strafe vorzeitig verkündet?

Laut Informationen des Insiders Oliver Holt möchte die Ligaverwaltung keine unnötige Zeit verlieren:

Entscheidung nicht vor Januar erwartet: Das Berufungsverfahren des Vereins ist zeitaufwendig, und ein endgültiges Ergebnis wird sicher nicht vor Januar vorliegen;

Die harte Haltung der Liga: Um künstliche Unsicherheiten zu vermeiden, planen die Verantwortlichen der EPL, Manchester Citydie Sanktionen bereits vor Abschluss der Berufungsprüfung zu verkünden;

Das Schicksal der Saison: Sollte eine solche Entscheidung fallen, geriete der Verein bereits in der laufenden Meisterschaft in eine äußerst prekäre Lage.

Rekord-Punktabzug und Abstiegsgefahr in die Championship

Holt merkt an, dass die primären Sanktionsmechanismen gegen den Verein wie folgt aussehen könnten:

Eine Strafe, die den Klassenerhalt unmöglich macht: Manchester Citydroht ein derart massiver Punktabzug, dass selbst Erfolge in allen verbleibenden Spielen nicht ausreichen würden, um den Verbleib in der Premier League zu sichern;

Doppelschlag – auch die nächste Saison mit Minuspunkten: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Beschränkungen nicht nur die EPL betreffen, sondern auch auf die nächste Saison übertragen werden, in der der Verein in der Championship (zweite Liga) antreten müsste, was bedeutet, dass das Team die neue Saison mit Minuspunkten beginnen könnte;

Vermutung zur League Two widerlegt: Der Journalist dementierte die Gerüchte über einen Zwangsabstieg von City in die vierte englische Liga (League Two) und betonte, dass der Verein nicht unter die zweite Liga absteigen werde.

115 Anklagepunkte und das Warten auf das offizielle Urteil

Zur Erinnerung: Gegen Manchester City wurden insgesamt 115 Anklagepunkte im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Financial Fairplay und das Ligareglement erhoben.

Bisher haben die unabhängige Kommission und die EPL noch kein endgültiges offizielles Urteil über den Abstieg in eine untere Liga oder konkrete Strafzeiten gefällt. Die Informationen der Insider deuten jedoch darauf hin, dass die Zukunft des Spitzenklubs ernsthaft gefährdet ist.