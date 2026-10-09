Mourinho mit provokanter Aussage zu den Finanzstrafen gegen Manchester City

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Mourinho mit provokanter Aussage zu den Finanzstrafen gegen Manchester City

In der englischen Premier League wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay beschuldigt Manchester Citysteht weiterhin im Fokus der internationalen Fußball-Elite. José Mourinho, Trainer von Real Madrid, äußerte sich auf seine gewohnt ironische Art zu den langwierigen juristischen Auseinandersetzungen und möglichen Sanktionen in England.

Gegenüber der bekannten italienischen Zeitung Corriere dello Sport spottete der portugiesische Trainer offen darüber, dass Gerichts- und Berufungsverfahren so lange dauern könnten, dass man bis zur Verkündung eines endgültigen Urteils bereits das Zeitliche gesegnet haben könnte.

„In dieser Situation kann man nur lachen“: Mourinhos ironischer Auftritt

José Mourinho erklärte, dass es schwer sei, das derzeit wohl brisanteste Finanzverfahren im modernen Fußball ernst zu nehmen:

  • Ironischer Ansatz: „In einer solchen Situation kann man nur lachen. Ich denke, wir warten alle darauf, was am Ende passiert“, begann der Trainer seine Ausführungen;

  • Alter und Prozessfristen: „Aber wenn man bedenkt, dass ich bereits über 60 bin, brauche ich schon eine ordentliche Portion Glück, um das endgültige Urteil in diesem Fall noch zu erleben“;

  • Kritik an der Bürokratie: Mourinho kritisierte scharf die Formalitäten und Verzögerungen im englischen Fußball sowie bei internationalen Sportgerichten.

Endlose Kette von Berufungen

Der erfahrene Trainer, bekannt als „The Special One“, beschrieb offen das mögliche Szenario des Rechtsstreits:

  • Langwieriger Prozess: „Zuerst gibt es eine Entscheidung, dann legt der Verein Berufung ein...“;

  • „Ich werde 80 sein“: „Bis all diese Prozesse abgeschlossen sind, werde ich wohl 80 Jahre alt sein“, deutete der Trainer an, dass die Verteidigungsmechanismen von City das Ende des Falls um Jahre hinauszögern könnten.

Historischer Prozess in der Premier League und mögliche Konsequenzen

Die gegenManchester Cityerhobenen Vorwürfe haben ein in der Geschichte des englischen Fußballs beispielloses Ausmaß:

  • Umfang der Anschuldigungen: Dem Verein wird vorgeworfen, finanzielle Einnahmen künstlich aufgebläht, Ausgaben verschleiert und systematisch gegen die Regeln der Premier League verstoßen zu haben;

  • Drohung mit harten Sanktionen: Zu den diskutierten möglichen Strafen gehören der Zwangsabstieg, ein Rekordabzug von Punkten und sogar die Aberkennung bereits gewonnener Meistertitel;

  • Kampf durch Berufungen: Die Führung der „Citizens“ hat signalisiert, dass sie bereit ist, ihre Position bis hin zum Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu verteidigen.

Mourinhos Aussage sorgte in der Fußballwelt für Aufsehen und rückte erneut die Frage in den Mittelpunkt, wie langsam und komplex das System der Finanzdisziplin im englischen Fußball arbeitet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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