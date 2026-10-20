„Kein Platz für Rassismus“: Warum Vertreter von 5 Klubs die symbolische Geste ablehnten

·10·Sport
„Kein Platz für Rassismus“: Warum Vertreter von 5 Klubs die symbolische Geste ablehnten

In der englischen Premier League im Rahmen der Spieltage, bei denen traditionell die No Room for Racism“-Kampagne stattfindet, sorgten unerwartete Situationen für öffentliches Aufsehen.

Gemäß dem Wettbewerbsreglement sollten die Spieler beim Betreten des Platzes in die Knie gehen, um Solidarität gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung zu zeigen. Doch sechs Spieler von fünf verschiedenen Premier-League-Klubs verweigerten diese Geste offen.

Wer sind die 6 Spieler, die das Knien verweigerten?

Die Liste der Spieler, die Widerstand leisteten, umfasst eine Reihe bekannter Namen:

  • „Manchester City“: Marc Guéhi;

  • „Bournemouth“: Tyler Adams und Ryan;

  • „Leeds United“: Dominic Calvert-Lewin;

  • „Ipswich Town“: Issa Diop;

  • „Everton“: Ainsley Maitland-Niles.

Obwohl sie alle nicht knieten, blieben sie auf dem Platz stehen und zeigten durch Applaus ihre Unterstützung für die Idee des Kampfes gegen Rassismus.

„Das ist nicht nur ein Fußballproblem“: Marc Guéhis deutliche Stellungnahme

Der Verteidiger von „Manchester City“Marc Guéhi erklärte seine Position ausführlich und deutete an, dass die aktuelle Form der Kampagne nicht die erwarteten Ergebnisse liefere. Seine Erklärung gegenüber der BBC löste große Diskussionen aus:

  • Erste Reaktion: „Ich knie schon seit Längerem nicht mehr. Ich klatsche immer, um zu zeigen, wofür diese Geste eigentlich steht;

  • Tiefe des Problems: Aber ich denke, das ist kein Problem, das nur die Fußballplätze betrifft; es ist ein viel breiteres gesellschaftliches Thema. Der Fußball ist lediglich ein Instrument, um den Menschen die richtige Botschaft zu vermitteln;

  • Notwendigkeit einer Formatänderung: Es ist gut, dass die Idee hinter dieser Kampagne immer noch ihre Bedeutung hat. Aber wir können weitaus praktischer arbeiten. Ich denke, es ist an der Zeit, ernsthaft zu überdenken, wie diese Kampagne in Zukunft fortgeführt werden sollte“, schloss der Spieler.

Von symbolischen Gesten zu praktischen Maßnahmen

Die Tradition des Knieens, die in der Premier League seit mehreren Jahren praktiziert wird, wird von vielen Sportlern und Experten lediglich als „Augenwischerei“ oder Formalität betrachtet.

Solche Aktionen der Fußballstars zeigen, dass es an der Zeit ist, von sich wiederholenden Gesten zu echten rechtlichen Maßnahmen und wirksamer Aufklärungsarbeit im Kampf gegen Rassismus überzugehen.

No Room for RacismPremier LeagueMarc GuéhiKniefallRassismus
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wird City aus der Premier League verbannt? Fußball-Insider enthüllt brisante DetailsWird City aus der Premier League verbannt? Fußball-Insider enthüllt brisante DetailsHeute 07:09Droht Manchester City der Abstieg in die Championship? Daily Mail enthüllt DetailsDroht Manchester City der Abstieg in die Championship? Daily Mail enthüllt DetailsGestern 21:44In Unterzahl: Tottenham raubt Manchester United in letzter Sekunde den SiegIn Unterzahl: Tottenham raubt Manchester United in letzter Sekunde den Sieg11 Oktober 08:56Mourinho mit provokanter Aussage zu den Finanzstrafen gegen Manchester CityMourinho mit provokanter Aussage zu den Finanzstrafen gegen Manchester City9 Oktober 08:08Abdukodir Khusanov wird wertvollster Fußballer aus dem postsowjetischen Raum in der Premier LeagueAbdukodir Khusanov wird wertvollster Fußballer aus dem postsowjetischen Raum in der Premier League8 Oktober 07:11„De Zerbi raus!“: Wut bei den Tottenham-Fans„De Zerbi raus!“: Wut bei den Tottenham-Fans19 September 21:44
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester